बुट्टा कीज Crostini

नारी डेस्क : बुट्टा कीज क्रोस्टिनी एक हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जो भारतीय स्वाद और पश्चिमी क्रोस्टिनी का बेहतरीन संगम है। इसमें मीठा कॉर्न, ताज़ा दही-क्रीम चीज़ मिश्रण और अनार-प्याज की खट्टी-मीठी टॉपिंग इसे हर उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट बनाती है। यह पार्टी, ब्रंच या चाय के साथ परोसने के लिए आदर्श है।

Servings - 6

सामग्री

उबले हुए स्वीट कॉर्न – 100 ग्राम

तेल – 1 टेबलस्पून

जीरा – 1/2 टीस्पून

हींग – 1/4 टीस्पून

अदरक – 1 टेबलस्पून

हरी मिर्च – 1 टीस्पून

हल्दी – 1/4 टीस्पून

दूध – 250 मिलीलीटर

शक्कर – 1 टीस्पून

नमक – 1 टीस्पून

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

दही – 100 ग्राम

क्रीम चीज़ – 50 ग्राम

लाल मिर्च पाउडर – 1 टीस्पून

मिक्स हर्ब्स – 1 टीस्पून

नमक – 1/2 टीस्पून

काली मिर्च – 1/4 टीस्पून

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

बैगुएट – 12 स्लाइस

ऑलिव ऑयल – 2 टेबलस्पून

अनार के दाने – 50 ग्राम

प्याज – 40 ग्राम

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

लाल मिर्च – 1 टेबलस्पून

जीरावन मसाला – 1 टीस्पून

विधि

1. फूड प्रोसेसर में 100 ग्राम उबले हुए स्वीट कॉर्न डालें और मोटा-पिसा मिश्रण तैयार करें।

2. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें, उसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड के लिए भूनें।

3. 1/4 टीस्पून हल्दी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

4. मोटा-पिसा हुआ कॉर्न डालें और 1–2 मिनट पकाएं।

5. 250 मिलीलीटर दूध, 1 टीस्पून शक्कर और 1 टीस्पून नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर 3–4 मिनट तक पकाएं जब तक मिश्रण थोड़ा गाढ़ा न हो जाए।

6. 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालें। मिलाएं और आंच से उतार दें।

7. एक कटोरे में 100 ग्राम दही, 50 ग्राम क्रीम चीज़, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालकर चिकना और क्रीमी मिश्रण तैयार करें। इसे अलग रख दें।

8. बैगुएट स्लाइस पर हल्का ऑलिव ऑयल ब्रश करें और बेकिंग ट्रे में रखें।

9. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और 7–8 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकाल लें।

10. एक कटोरे में 50 ग्राम अनार के दाने, 40 ग्राम प्याज और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर मिलाएं।

11. परोसने के लिए, हर टोस्ट किए हुए बैगुएट स्लाइस पर पहले दही-मिश्रण फैलाएं। फिर कॉर्न मिश्रण डालें और ऊपर अनार-प्याज का मिश्रण रखें। लाल मिर्च और जीरावन मसाला से सजाएं।

12. गर्मागर्म परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum