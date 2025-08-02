बुरे सपनों की वजह आपकी थाली में रखा पनीर तो नहीं? नई स्टडी में दावा

नारी डेस्क: आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि रात के खाने में शाही पनीर या पनीर भुर्जी खाने के बाद जब आप सोने गए, तो सपनों में कुछ अजीब या डरावना देखा? जैसे कहीं गिर रहे हों, कोई पीछा कर रहा हो या चारों तरफ अंधेरा हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। एक नई रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि सोने से पहले पनीर खाने से डरावने सपने आ सकते हैं।

स्टडी का दावा

एक रिसर्च में 1,000 से ज्यादा कॉलेज छात्रों की नींद से जुड़ी आदतों और सपनों का विश्लेषण किया गया। हैरानी की बात यह सामने आई कि जिन लोगों ने सोने से पहले डेयरी उत्पाद, खासकर पनीर, का सेवन किया था, उन्होंने नेगेटिव, अजीब और डरावने सपनों की शिकायत की। इन सपनों की वजह से उनकी नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

क्या है इसके पीछे का साइंस?

पनीर में ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करता है। ये दोनों हार्मोन नींद और मूड को नियंत्रित करते हैं। वैसे तो ट्रिप्टोफेन अच्छी नींद में सहायक माना जाता है, लेकिन जब यह भारी मात्रा में प्रोटीन और फैट के साथ शरीर में जाता है (जैसे पनीर में होता है), तो यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे मस्तिष्क और नींद पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

हर किसी पर नहीं होता असर

हालांकि, यह जरूरी नहीं कि पनीर खाने से हर व्यक्ति को डरावने सपने ही आएं। इसका असर पूरी तरह से व्यक्ति की पाचन क्षमता, मानसिक स्थिति, और नींद की आदतों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप बार-बार रात में पनीर खाने के बाद बेचैन नींद या अजीब सपनों का अनुभव करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को यह आदत रास नहीं आ रही।

कैसे बचें ऐसी नींद से?

रात को हल्का और सुपाच्य भोजन करें। कोशिश करें कि डिनर में दाल, सब्ज़ी और रोटी जैसी चीजें शामिल हों। पनीर, दूध, आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन रात में सीमित करें। सोने से कम से कम एक घंटा पहले खाना खा लें, ताकि पाचन में समय मिल सके। स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं और सोने से पहले कुछ शांतिपूर्ण चीजें करें जैसे किताब पढ़ना या ध्यान लगाना। अगर बार-बार सपनों की वजह से नींद खराब हो रही है, तो एक बार डाइटिशियन या डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पनीर भारतीय रसोई का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा है, लेकिन उसका समय और मात्रा बेहद अहम है। अगर आपको डरावने सपनों की शिकायत रहती है, तो अगली बार रात के खाने की थाली में नजर डालिए कहीं उसमें पनीर तो नहीं?

नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए बेहतर होगा कि स्वाद और सेहत के बीच एक संतुलन बनाकर चलें। तभी नींद भी सुकून भरी होगी और सपने भी मीठे।