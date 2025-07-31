दिल की धड़कन रोक सकती हैं ये 9 चीजें,सावधान हो जाइए, वरना आ सकता है हार्ट अटैक

नारी डेस्क: हम में से कई लोग मानते हैं कि सिर्फ ज्यादा तेल वाला खाना ही हार्ट अटैक की वजह बनता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम रोज़ खाते हैं जैसे चीनी, नमक, रेड मीट और शुगरी ड्रिंक्स ये भी हमारे दिल के लिए उतनी ही खतरनाक हैं। जाने-अनजाने में हम अपनी प्लेट में ऐसा खाना भर रहे हैं जो हमारी धड़कनों को खतरे में डाल सकता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें अगर समय रहते नहीं छोड़ा, तो दिल की बीमारियाँ कभी भी दस्तक दे सकती हैं।

फ्रेंच फ्राइज और डीप फ्राइड खाना

फ्रेंच फ्राइज भले ही स्वाद में लाजवाब लगती हों, लेकिन सेहत के लिए ये एक धीमा ज़हर हैं। इनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का कारण बनता है। अगर आप रोजाना तली-भुनी चीजें खा रहे हैं तो समझ लीजिए आप दिल के रोग को खुद बुला रहे हैं।

रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट

बीफ, बेकन, कीमा, सॉसेज जैसे रेड और प्रोसेस्ड मीट ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं बल्कि इनमें मौजूद कुछ अमीनो एसिड हमारे पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया को इस तरह प्रभावित करते हैं कि दिल की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से रेड मीट खाते हैं, उनमें हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा काफी बढ़ जाता है।

सफेद ब्रेड और ज्यादा नमक

सफेद ब्रेड को अक्सर हम हल्का-फुल्का नाश्ता मानते हैं, लेकिन इसमें मौजूद हाई कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तेजी से ब्लड शुगर बढ़ा देता है। ये ब्लड वेसल्स पर असर डालता है और हार्ट अटैक का खतरा पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर, ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और धमनियों में सूजन या ब्लॉकेज ला सकता है। रोज़ाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाना आपकी दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

पिज्जा और कॉर्नफ्लेक्स

पिज्जा खाना भले ही ट्रेंडी हो, लेकिन इसके एक टुकड़े में भारी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, जो दिल की धमनियों में चर्बी जमा कर सकता है। इसी तरह कॉर्नफ्लेक्स, जिसे हेल्दी माना जाता है, दरअसल इसमें शुगर और फास्ट कार्ब्स होते हैं जो शरीर में अचानक इंसुलिन लेवल बढ़ा देते हैं। यह ब्लड वेसल्स के लिए नुकसानदेह होता है।

इंस्टेंट सूप

तुरंत बन जाने वाले सूप कई लोगों की पसंद हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनके पैक पर नमक की मात्रा देखी है? इंस्टेंट सूप में बहुत ज्यादा सोडियम होता है जो दिल की बीमारियों और कार्डियोमेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ा देता है। अगर आप हफ्ते में दो-तीन बार भी ये सूप पी रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

एनर्जी ड्रिंक्स

एनर्जी ड्रिंक्स को आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन इनमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। 300 मिली एनर्जी ड्रिंक में इतनी कैफीन होती है जितनी 4 एस्प्रेसो कॉफी में होती है। यह दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में टैकीकार्डिया कहते हैं। जिन लोगों को पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, उन्हें तो ये ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए।

मीठे पेय और शुगरी ड्रिंक्स

पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड सोडा जैसे मीठे पेय हमारे शरीर में न सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, बल्कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ा देते हैं, जिससे धमनियों में फैट जमा होने लगता है। ये धीरे-धीरे दिल की बीमारियों का रास्ता खोल देते हैं। ये ड्रिंक्स ताजगी का झूठा एहसास देती हैं, लेकिन अंदर से हमें बीमार बना रही होती हैं।

केक, कुकीज़ और पेस्ट्री

त्योहार, जन्मदिन या छोटी सी खुशी हम मिठाइयों से इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन इन चीजों में रिफाइंड शुगर, मैदा और ट्रांस फैट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये शरीर में मोटापा, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। और ये तीनों ही दिल की बीमारियों के सबसे बड़े कारण हैं।

पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड

चिप्स, नमकीन, पैक्ड नूडल्स ये चीजें जल्दी बन जाती हैं, स्वादिष्ट भी लगती हैं, लेकिन इनमें प्रिज़र्वेटिव्स, सोडियम और खराब फैट भरे होते हैं। ये धीरे-धीरे शरीर की धमनियों में ब्लॉकेज बनाते हैं और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा देते हैं। अगर आपकी रूटीन डाइट में ये फूड्स बार-बार आ रहे हैं, तो समय रहते बदलाव जरूरी है।

दिल को बचाने के लिए क्या करें?

जितना हो सके, घर का ताजा और कम फैट वाला खाना खाएं। हरी सब्जियां, मौसमी फल, ओमेगा-3 से भरपूर चीजें जैसे अखरोट और अलसी के बीज अपनी डाइट में शामिल करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। इसके साथ ही समय-समय पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच कराते रहें।

आपका दिल आपके खानपान और लाइफस्टाइल पर पूरी तरह निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धड़कनें लंबे समय तक सही सलामत चलती रहें, तो इन 9 चीजों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। याद रखिए दिल है तो जिंदगी है।