हैल्दी ब्रोकली इन 5 बीमारियों में करती है जहर का काम, ये लोग बिलकुल ना खाएं

  20 Aug, 2025
नारी डेस्कः हरी सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली भी गुणों से भरपूर मानी जाती है। इस समय लोग सलाद-सूप के रूप में इसका खूब सेवन भी कर रहे हैं लेकिन कैबिज फैमिली से आने वाली ये हरी गोबी कुछ लोगों के लिए खाना सही नहीं है। वैसे एक्सपर्ट के मुताबिक, कच्ची ब्रोकली के बहुत से फायदे हैं। इससमें विटामिन C, विटामिन-K, विटामिन-A, फोलेट, फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन और जिंक भरपूर होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं लेकिन अगर आप इसे ज्यादा पकाकर खाते हैं तो यह कम फायदेमंद होती है। यह हार्ट और स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बॉडी डिटॉक्स लेकिन कुछ लोगों को ब्रोकली खाने से परहेज करना चाहिए। चलिए आपको पूरा बताते हैं। 

थायराइड मरीजों करें परहेज

ब्रोकली में गोट्रोजेनिक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में आयोडीन के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं और आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को ब्रोकली खाने से परहेज करना चाहिए जिन्हें पहले से ही थायराइड हार्मोन की कमी है। थायराइड के मरीजों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए।
गैस-ब्लोटिंग की समस्या वाले भी ना खाएं ब्रोकली

जिन लोगों को गैस, ब्लोटिंग और अपच की समस्या रहती है वह भी ब्रोकली से परहेज करें। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, उन्हें ब्रोकली खाने से बचना चाहिए। ऐसे लोग अगर कच्ची ब्रोकली का सेवन करते हैं तो पेट में जलन या भारीपन हो सकता है। पूछकर कम मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली में फाइबर और सल्फर कंपाउंड अधिक होते हैं। ज़्यादा खाने से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी हो सकती है।

इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS)
गैस्ट्रिक की समस्या
पेट में हमेशा ऐंठन या एसिडिटी
वालों को इसे कम खाना चाहिए।
किडनी स्टोन के मरीज करें परहेज

ब्रोकली में ऑक्सलेट्स तत्व पाया जाता है जो किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है क्योंकि जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बना सकते हैं, खासकर उन्हें जिन्हें पहले ही यह समस्या रह रही है जिन लोगों को पहले से ही ऑक्सलेट-टाइप पथरी की समस्या है वो ब्रोकली ना खाएं।

ब्लड थिनर दवा लेने वाले मरीज

ब्रोकली में विटामिन K भरपूर मात्रा में होता है जो खून को जमाने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति वारफारिन (Warfarin) या अन्य ब्लड थिनर दवा ले रहा है तो ज्यादा ब्रोकली खाने से दवा का असर कम हो सकता है।

एलर्जी वाले लोग परहेज करें

जिन लोगों को क्रूसिफेरस सब्जियों से एलर्जी होती हैं उन्हें भी ब्रोकली नहीं  खानी चाहिए क्योंकि ब्रोकली खाने से भी उन्हें एलर्जी की समस्या हो सकती है। इससे स्किन पर रेश, खुजली और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन शरीर की इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकते है। 

डिस्कलैमरः ब्रोकली हेल्दी है लेकिन थायरॉयड मरीज, पाचन समस्या वाले, ब्लड थिनर दवा लेने वाले, किडनी स्टोन वाले और जिन्हें एलर्जी हो, उन्हें ब्रोकली सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से ही खानी चाहिए।

