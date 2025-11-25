शादी से पहले दुल्हनें बिल्कुल ना करें ये गलतियां, वरना अच्छा खास चेहरा हो जाएगा खराब

नारी डेस्क: हर दुल्हन चाहती है कि शादी वाले दिन उसकी स्किन एकदम ग्लोइंग, क्लियर और हेल्थी दिखे। लेकिन जल्दबाज़ी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे स्किन पर रिएक्शन, पिम्पल्स या रैशेज़ हो जाते हैं। यहां जानिए वो 10 बड़ी प्री-ब्राइडल स्किनकेयर मिस्टेक्स, जिन्हें शादी से पहले बिलकुल भी नहीं करना चाहिए।



शादी से ठीक पहले लास्ट-मिनट फेशियल करवाना

बहुत सी दुल्हनें शादी से कुछ दिन पहले नया फेशियल करवाती हैं। लेकिन इस समय स्किन बेहद सेंसेटिव रहने लगती है और नया फेशियल रिएक्शन दे सकता है। फेशियल शादी से कम से कम 15–20 दिन पहले करवा लें।



ओवर-एक्सफोलिएट करना

स्किन को चमकदार दिखाने के चक्कर में रोज़ स्क्रब करना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे रेडनेस, ड्राइनेस और पिम्पल्स हो सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1–2 बार ही एक्सफोलिएट करें।



नए प्रोडक्ट्स को अचानक ट्राय करना

शादी से पहले नए सीरम, फेस पैक या एक्टिव इंग्रेडिएंट ट्राय न करें। किसी भी प्रोडक्ट में स्किन को एडजस्ट होने में समय लगता है। नया प्रोडक्ट शादी से 1 महीने पहले ही शुरू करें।



फुल-नाइट मेकअप रखकर सो जाना

फंक्शन्स और फोटोशूट्स में मेकअप भले ही भारी हो, लेकिन उसे उतारे बिना सोने से स्किन पर पिम्पल्स और ब्लैकहेड्स बन जाते हैं। हमेशा डबल-क्लेंज़िंग करें।



बहुत ज्यादा ब्लीच करना

लगातार ब्लीच कराने से स्किन पतली और रिएक्टिव हो जाती है। ब्लीच शादी से 10–12 दिन पहले ही कराएं।



पानी कम पीना

हाज़िर–जवाबी में, भागदौड़ में कई दुल्हनें पानी पीना भूल जाती हैं। पानी की कमी से स्किन डल और ड्राई दिखती है। दिन में 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं।



पिंपल्स को प्रेस करना या फोड़ना

यह स्किन पर निशान, सूजन और इंफेक्शन छोड़ सकता है। पिंपल दिखे तो स्पॉट ट्रीटमेंट या डर्मेटोलॉजिस्ट का सुझाव लें।



हेवी ऑयली क्रीम्स लगाना

मेकअप को ड्यूई दिखाने के चक्कर में कई दुल्हनें ऑयली क्रीम्स लगा लेती हैं, जिससे पिम्पल्स बढ़ जाते हैं। स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स चुनें।



स्ट्रेस ज्यादा लेना

और ये सबसे बड़ा कारण है दुल्हनों की स्किन समस्याओं का। प्री-वेडिंग स्ट्रेस से पिम्पल्स और हेयरफॉल बढ़ जाता है। रोज 20 मिनट मेडिटेशन या हल्की वॉक जरूर करें।



स्लीप शेड्यूल बिगाड़ना

कम नींद त्वचा को डल, थकी हुई और पफी बना देती है। शादी से पहले रोज 7–8 घंटे की नींद लें।

दुल्हनों के लिए बोनस टिप्स

फेस पर बर्फ रबिंग दिन में 1 बार करें (पफीनेस कम होगी)। सनस्क्रीन कभी मिस न करें घर में भी लगाएं। डायट में नारियल पानी, फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा लें।