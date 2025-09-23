बच्चों की ग्रोथ और फोकस बढ़ाने के लिए, रोज़ रात दूध के साथ दें ये पाउडर, योग गुरु का देसी नुस्खा

नारी डेस्क: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा लंबा, स्वस्थ और तेज दिमाग वाला बने। लेकिन अक्सर इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स और दवाइयों पर पैसा खर्च किया जाता है। योग गुरु कैलाश बिस्नोई का कहना है कि बच्चों की हाइट और माइंड शार्पनेस बढ़ाने के लिए एक आसान घरेलू नुस्खा है, जिसे दूध के साथ देने से बच्चों को तुरंत फायदा होगा।

दूध-पाउडर कॉम्बिनेशन देगा डबल फायदा

योग गुरु बताते हैं कि बच्चों को रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में यह पाउडर मिलाकर देना चाहिए। आधा चम्मच पाउडर एक गिलास दूध में डालकर पिलाने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और मसल्स ग्रोथ भी बढ़ती है। इसके साथ ही दिमाग एक्टिव रहता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे बच्चे छोटी-मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं।

ऐसे बनाएं खास पाउडर

इस पाउडर को घर पर बनाना बेहद आसान है। इसके लिए एक कड़ाही में 100 ग्राम सफेद तिल, 100 ग्राम मखाना और 100 ग्राम बादाम डालें। इन्हें हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करें ताकि इनमें हल्की क्रिस्प और खुशबू आ जाए। ध्यान रखें कि ये जले नहीं। ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी में डालकर बारीक पाउडर बना लें। यह पाउडर कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होता है और बच्चों के लिए नेचुरल ग्रोथ सप्लीमेंट का काम करता है।

कब और कैसे करें सेवन

इस पाउडर का सबसे अच्छा असर तब होता है जब इसे रात में सोने से पहले दिया जाए। आधा चम्मच पाउडर एक गिलास दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाएं। नियमित सेवन से बच्चों का स्टैमिना बढ़ेगा, थकान कम होगी और उनका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहेंगे।

बच्चों को मिलेगा तुरंत फायदा

इस घरेलू नुस्खे को अपनाने से कुछ ही दिनों में बच्चों की एनर्जी और ताकत बढ़ने लगती है। वे पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और थकान महसूस नहीं करते। हाइट में धीरे-धीरे सुधार आता है और दिमाग की तेज़ी भी दिखाई देने लगती है। इस पाउडर से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है, जिससे शरीर को मिले पोषण का सही उपयोग हो पाता है।

पूरी तरह सुरक्षित और नेचुरल उपाय

इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें किसी तरह का केमिकल या हानिकारक तत्व नहीं डाला जाता। यह नुस्खा सात्विक और सुरक्षित है, जिसे हर माता-पिता अपने बच्चों को बेझिझक दे सकते हैं।

योग और व्यायाम से होगा डबल असर

सिर्फ अच्छा खानपान ही बच्चों की लंबाई और विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चों को हल्की एक्सरसाइज और योगासन का अभ्यास कराना भी जरूरी है। स्ट्रेचिंग, ताड़ासन, भुजंगासन और सरल प्राणायाम नियमित करने से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और हाइट ग्रोथ में मदद मिलती है। योगासन से बच्चों के शरीर में लचीलापन आता है और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है।

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लंबा, हेल्दी और दिमाग से तेज बने तो यह दूध-पाउडर कॉम्बिनेशन और योग का कॉम्बिनेशन जरूर अपनाएं। यह नुस्खा आसान है, पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहद असरदार साबित होता है। नियमित सेवन से बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत और ऊर्जावान रहेंगे।