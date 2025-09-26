26 SEPFRIDAY2025 9:28:22 PM
पति की खुशी के लिए बोनी कपूर की पहली पत्नी ने श्रीदेवी के लिए खरीदी थी शादी की अंगूठी

  26 Sep, 2025 04:02 PM
पति की खुशी के लिए बोनी कपूर की पहली पत्नी ने श्रीदेवी के लिए खरीदी थी शादी की अंगूठी

नारी डेस्क: बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी से जुड़ी कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोनी कपूर की दूसरी शादी के दौरान उनकी पहली पत्नी ने उनका साथ दिया था। श्रीदेवी के जिंदगी में आने से पहले  बोनी कपूर शादीशुदा थे और वह अर्जुन और अंशुला के पिता बन चुके थे।  हालांकि इसके बावजूद उन्हाेंने श्रीदेवी से शादी कर ली थी।  हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी पहली पत्नी इस मामले में कितनी सहयोगी रही थीं।

बोनी कपूर ने हाल ही में चंदा कोचर के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने श्रीदेवी के निधन के बाद के कठिन दौर पर चर्चा की, जब अर्जुन और अनुषा जान्हवी और खुशी के साथ खड़े होने के लिए आगे आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मोना को सब कुछ बताया और श्रीदेवी के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि मोना ही थीं जिन्होंने उनकी और श्रीदेवी की शादी के लिए अंगूठियां खरीदी थीं। बोनी ने बताया कि उन्होंने मोना से इस बारे में खुलकर बात की थी, इसलिए मोना ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि उनके मन में उनके या उनके सौतेले भाई-बहनों के प्रति कोई नफरत नहीं रही। 

उसी इंटरव्यू में, बोनी कपूर ने खुलासा किया कि अर्जुन कपूर ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर पूछा था कि वह घर क्यों नहीं आए। बोनी ने बताया कि उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बिखर गए थे, क्योंकि एक तरफ उनके बच्चे थे, तो दूसरी तरफ श्रीदेवी थीं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया था और बिल्कुल अकेली थीं। बोनी ने आगे कहा कि उन्हें मज़बूत होकर फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चों के पास अभी भी उनकी मां हैं, जबकि श्रीदेवी बिल्कुल अकेली थीं। बोनी ने आगे बताया कि वह अपनी पूर्व पत्नी का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को दूसरे के ख़िलाफ़ करने का कोई खेल नहीं खेला, और अब जब उनके चारों बच्चे एक साथ हैं, तो वह खुद को ख़ुशकिस्मत समझते हैं। 

बोनी कपूर ने कहा- "और मुझे कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा... मुझे कुछ परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत मज़बूत होना पड़ा। क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करता हूं। और मैं अपनी पूर्व पत्नी का सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी एक को दूसरे के ख़िलाफ़ करने का खेल नहीं खेला। बच्चों को बुरा लगा क्योंकि वे अपनी मां को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, जिसे मैं समझता हूं और अब मैं ख़ुद को ख़ुशकिस्मत मानता हूं कि वे चारों एक साथ हैं।"

मोना सिर्फ़ 19 साल की थीं जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की। डीएनए को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, मोना ने अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि लोग उनके पास आते थे और उन्हें सलाह देते थे कि उन्हें अपना वज़न कम करना चाहिए और खुद को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। मोना ने बताया कि जब उनकी दोस्त की माँ ने कहा कि अगर उनके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, तो उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस बात ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्हें एहसास हुआ कि असफलता उनकी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की थी, जो कामयाब नहीं हो पाए।
 

