बॉलीवुड की 'चमक' छोड़, किन्नर अखाड़े में 'महामंडलेश्वर' बनी ममता कुलकर्णी

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने 2025 के महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई और संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने किन्नर अखाड़ा की महिला शाखा में महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया और अपना नया नाम यमाई ममता नंद गिरि लिया।

महाकुंभ के आयोजन के बीच ममता कुलकर्णी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बॉलीवुड में अपनी हिट फिल्मों के लिए जानी जाने वाली ममता कुलकर्णी ने गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनकर एक नई राह चुन ली है। शुक्रवार को संगम में डुबकी लगाकर और पिंडदान करके उन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरि उर्फ टीना मां और अन्य प्रमुख संतों की मौजूदगी में ममता को यमाई ममता नंद गिरि के नाम से सम्मानित किया गया।

From Bollywood diva to spiritual ascetic! 🌟🙏#MamtaKulkarni stuns everyone by renouncing her worldly life. Videos and photos of her performing 'Pind Daan' at Sangam Ghat and her coronation as 'Shri Yamai Mamta Nand Giri' at Kinnar Akhara are breaking the internet! 🤯 pic.twitter.com/bERBW60h8G