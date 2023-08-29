‘भैया’ नहीं बहनों पर जान छिड़कती हैं  ये हसीनाएं,  इस तरह मनाती है रक्षाबंधन का त्यौहार

भाई-बहनों के बीच प्यार और सुरक्षा के बंधन का जश्न मनाने के लिए हर साल रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। राखी बहन के प्यार और अपने भाई की सलामती के लिए मांगी गई दुआ का प्रतीक है। रक्षा सूत्र के बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है, और जीवन भर उसकी रक्षा व समर्थन करने का वादा करता है। ऐसे में यह तो जरूरी नहीं कि जिनका भाई नहीं है वो इस त्योहार को नहीं मना सकते।बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसस इस सोच को बदलते हुए अपनी बहन के साथ इस त्यौहार की पवित्रता को बरकरार रखती हैं। कृति सेनन से लेकर तापसी पन्नू तक ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं देश के लिए नया उदाहरण पेश कर रही हैं।



कृति और नुपुर सेनन

सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की जानी- मानी एक्ट्रेस कृति सेनन की जिनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में वह अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ ये त्यौहार मनाती हैं। कृति और नुपुर हर साल एक दूसरे को राखी बांधती हैं। नुपुर और कृति की बॉन्डिंग फैंस को भी काफी पसंद आती है।



तापसी और शगुन पन्नू

एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ रक्षा बंधन के त्याैहार काे अच्छे से मनाती हैं। ये दोनों बहनें एक दूसरे को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देती। शगुन पन्नू की बात करें तो वह प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हैं और एक्टिंग की दुनिया से वह काफी दूर हैं। तापसी ओर शगुन सुख दुख में एक दूसरे का साथ बखूबी निभाती हैं।



मलाइका और अमृता अरोड़ा

मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का कहना है कि उनकी छोटी बहन अमृता ने उन्हें कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। वह कहती हैं कि हम दोनों बहनें एक-दूसरे के लिए सबकुछ हैं और इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इससे पता चलता है कि ये दोनों बहनें एक दूसरे के कितने करीब हैं।

भूमि पेडनेकर और समीक्षा पेडनेकर

भूमि पेडनेकर भी हर साल अपनी छोटी बहन समीक्षा पेडनेकर के साथ रक्षा बंधन का त्‍योहार मनाती हैं। वह कहती हैं कि- मैं इस अवधारणा में विश्वास नहीं करती कि केवल भाई-बहन ही त्योहार मना सकते हैं। मैं अपनी बहन और अपनी मां की कलाई पर राखी बांधती हूं और फिर वे मुझे राखी बांधते हैं। हम घर पर पूरी खुशी के साथ त्योहार मनाते हैं।