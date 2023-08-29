19 AUGTUESDAY2025 11:41:35 AM
Nari

‘भैया’ नहीं बहनों पर जान छिड़कती हैं  ये हसीनाएं,  इस तरह मनाती है रक्षाबंधन का त्यौहार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Aug, 2025 12:50 PM
‘भैया’ नहीं बहनों पर जान छिड़कती हैं  ये हसीनाएं,  इस तरह मनाती है रक्षाबंधन का त्यौहार

भाई-बहनों के बीच प्यार और सुरक्षा के बंधन का जश्न मनाने के लिए हर साल रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है।  राखी बहन के प्यार और अपने भाई की सलामती के लिए मांगी गई दुआ का प्रतीक है। रक्षा सूत्र के बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है, और जीवन भर उसकी रक्षा व समर्थन करने का वादा करता है। ऐसे में यह तो जरूरी नहीं कि जिनका भाई नहीं है वो इस त्योहार को नहीं मना सकते।बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसस इस सोच को बदलते हुए  अपनी बहन के साथ इस त्यौहार की पवित्रता को बरकरार रखती हैं। कृति सेनन से लेकर तापसी पन्नू तक ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं देश के लिए नया उदाहरण पेश कर रही हैं।  

PunjabKesari
कृति और नुपुर सेनन

सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की जानी- मानी एक्ट्रेस कृति सेनन की जिनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में वह अपनी बहन  नुपुर सेनन के साथ ये त्यौहार मनाती हैं। कृति और  नुपुर हर साल एक दूसरे को राखी बांधती हैं।  नुपुर और कृति की बॉन्डिंग फैंस को भी काफी पसंद आती है। 

PunjabKesari
तापसी और शगुन पन्नू

एक्ट्रेस तापसी पन्नू  भी अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ रक्षा बंधन के त्याैहार काे अच्छे से मनाती हैं। ये दोनों बहनें एक दूसरे को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देती। शगुन पन्नू की बात करें तो वह प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हैं और एक्टिंग की दुनिया से वह काफी दूर हैं।  तापसी ओर शगुन सुख दुख में एक दूसरे का साथ बखूबी निभाती हैं। 

PunjabKesari
मलाइका और अमृता अरोड़ा

 मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का कहना है कि उनकी छोटी बहन अमृता ने उन्हें कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। वह कहती हैं कि हम दोनों बहनें  एक-दूसरे के लिए सबकुछ हैं और इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इससे पता चलता है कि ये दोनों बहनें एक दूसरे के कितने करीब हैं। 

PunjabKesari

भूमि पेडनेकर और समीक्षा पेडनेकर

भूमि पेडनेकर भी हर साल अपनी छोटी बहन समीक्षा पेडनेकर के साथ रक्षा बंधन का त्‍योहार मनाती हैं। वह कहती हैं कि- मैं इस अवधारणा में विश्वास नहीं करती कि केवल भाई-बहन ही त्योहार मना सकते हैं।  मैं अपनी बहन और अपनी मां की कलाई पर राखी बांधती हूं और फिर वे मुझे राखी बांधते हैं। हम घर पर पूरी खुशी के साथ त्योहार मनाते हैं। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it