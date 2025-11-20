02 DECTUESDAY2025 8:11:26 PM
Nari

नीतीश कुमार के शपथ समारोह में मेहमानाें को मिलेगी बिहार की स्पेशल लिट्टी-चोखा और मखाना-खीर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Nov, 2025 01:25 PM
नीतीश कुमार के शपथ समारोह में मेहमानाें को मिलेगी बिहार की स्पेशल लिट्टी-चोखा और मखाना-खीर

नारी डेस्क: बिहार सरकार और आयोजन समिति ने गुरुवार को पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों के लिए बड़े और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इंतज़ाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लगभग एक दर्जन NDA/BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में शामिल हुए। उनका स्वागत बिहार के मशहूर व्यंजनों के साथ किया गया।


चाय और नाश्ते का खास इंतजाम

आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए खास चाय और पारंपरिक व्यंजन, जिनमें निमकी, ढोकला, मठरी, बाढ़ की लाई और गुजिया शामिल हैं। गांधी मैदान के हैंगर और ग्रीन रूम में चाय और नाश्ते का इंतज़ाम एक निजी होटल को सौंपा गया है। हाई-प्रोफाइल मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए, होटल के कर्मचारियों ने भी इन चीज़ों को तैयार करने और परोसने की प्रैक्टिस की है ताकि कार्यक्रम के दौरान समय पर डिलीवरी हो सके। लिट्टी-चोखा और मखाना खीर मेन्यू की खासियत हैं और इन्हें होटल की कुकिंग टीम असली तरीकों से बना रही है।


हर राज्यों की पॉपुलर डिश हो रही तैयार

मेहमानों को राज्य की रिच फ़ूड हेरिटेज का पूरा स्वाद देने के लिए कई और पारंपरिक बिहारी डिश भी परोसी जाएंगी। हालांकि, मेन्यू सिर्फ़ बिहारी खाने तक ही सीमित नहीं है। जिन राज्यों से सीनियर नेता और मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके सम्मान में होटल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर की पॉपुलर डिश भी तैयार कर रहा है।


इमरजेंसी सुविधाएं भी तैनात

ये अलग-अलग तरह की तैयारियां सरकार के शपथ ग्रहण को सिर्फ़ एक पॉलिटिकल इवेंट ही नहीं, बल्कि एक बड़ा कल्चरल और कुकिंग सेलिब्रेशन बनाने के इरादे को दिखाती हैं। खाने और मेहमाननवाज़ी के इंतज़ाम के साथ-साथ, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स की तैयारी भी सबसे ऊंचे लेवल पर की गई है। किसी भी अचानक आने वाली स्थिति में तुरंत मदद के लिए गांधी मैदान के आसपास और गेस्ट के रहने की जगहों पर एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी सुविधाएं तैनात की गई हैं। सेरेमनी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास बैठने और रिसेप्शन का इंतज़ाम भी किया गया है।
 

