भारत ने चेनाब नदी में अचानक छोड़ा पानी, पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: भारत ने करीब 24 घंटे तक चेनाब नदी के गेट बंद रखने के बाद अचानक 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के सियालकोट, गुजरात और हेड कादिराबाद जैसे इलाकों में प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है।

भारत ने जम्मू-कश्मीर के बगलीहार और सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए थे। इस वजह से चेनाब नदी का बहाव बहुत कम हो गया, और पानी का स्तर घटकर सिर्फ 3,100 क्यूसेक रह गया। आमतौर पर इस स्थान पर पानी का प्रवाह 25,000 से 30,000 क्यूसेक होता है, लेकिन गेट बंद होने से नदी लगभग सूख सी गई।

लेकिन इसके बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के, भारत ने एक बार में ही 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया।

🚨⚡India Executes Water Strike on Pakistan 📍After surgical and air strikes, India releases water from Chenab River. 📍28,000 cusecs of water released, causing flooding in Punjab, Pakistan. 📍Will Pakistan now understand India's power and preparedness #WaterStrike #ChenabRiver pic.twitter.com/lXoWCc10kd

पाकिस्तानी प्रशासन ने सियालकोट, गुजरात और हेड कादिराबाद में रहने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे से आगाह किया है। बताया जा रहा है कि इससे घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है। कृषि क्षेत्र और जल आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

जब भारत ने रविवार को जम्मू के रामबन जिले में बने बगलीहार डैम से पानी रोक दिया, तब पाकिस्तान में चेनाब नदी का जलस्तर तेजी से गिर गया। सियालकोट में जलस्तर एक दिन में 7 फीट घटकर 15 फीट रह गया। इसका असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 24 शहरों पर पड़ा है, जहाँ करीब 3 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए चेनाब नदी पर निर्भर हैं।

The Chenab River, which flows into Pakistan's Punjab region, is drying up after the Indian government closed the dam gates. pic.twitter.com/RQUn2BBmBL#OperationSindoor #IndiaPakistanWar