जिस पिता ने जीवन दिया, उसी के बेटे ने कुल्हाड़ी से ले ली …

नारी डेस्क : जिले के बिशनपुर गांव के बोदवा टोला में एक खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने पिता तुतीराम हांसदा की बेरहमी से हत्या कर दी।

बेटे ने किया पिता पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी वार

घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, घर लौटे बेटे और पिता के बीच कहासुनी हुई। गुस्से में बेटे ने पहले अपनी मां, बहन और छोटे भाई को घर से बाहर निकाला। इसके बाद बेटे ने घर के आंगन में पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।

पूरे गांव में फैला डर

पिता की हत्या के बाद आरोपी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आसपास के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। डर के मारे ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। आवेदन मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

