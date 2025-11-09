सर्दियों में चाय नहीं पीएं दालचीनी का काढ़ा, मिलेंगे कई सारे Health Benefits

नारी डेस्क: सर्दियों के मौसम में कई तरह की मौसमी बीमारियों और वायरल फ्लू होने का खतरा रहता है। इस समस्याओं से बचाव के लिए लोग हेल्दी डाइट लेते हैं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में ताकत हो। आप दालचीनी का काढ़ा भी अपनी डाइट में शामिल करें। इस काढ़े को पीने से सर्दी- जुकाम और वायरल जैसी समस्याओं से बचाव होता है। दालचीनी में मौजूद थायमिन, कैल्शियम, नियासिन, विटामिन और पोटेशियम पीने से शरीर अंदर से स्ट्रांग करते हैं। आइए आपको बताते हैं दालचीनी का काढ़ा बनाने पीने के फायदे और इसे बनाने की विधि...

दालचीनी का काढ़ा पीने के फायदे

वेट लॉस

वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दालचीनी और अदरक की चाय के काढ़े का सेवन करें। इसमें मौजूद पोषक तत्व वजन को कंट्रोल करने में मददगार हैं।

सर्दी- जुकाम

सर्दी- जुकाम से बचाव के लिए आप दालचीनी और अदरक का काढ़ा पी सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी वायरल, एंटी- बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, सर्दी- जुकाम की समस्या को दूर करने में फायदेमंद होती है।

जॉइंट पेन

सर्दियों में होने वाले जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या से बचाव के लिए आप दालचीनी और अदरक का काढ़ा पी सकते हैं। इस चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, यहां सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

ऐसे बनाएं दालचीनी का काढ़ा

सामग्री

दालचीनी- 1 चम्मच

अदरक- आधा कटा हुआ

तुलसी के पत्ते- 3-4

काली मिर्च पाउडर- 1 चम्मच

मुनक्का- 1 से 2

लौंग- 3-4

हल्दी पाउडर- आधा चम्मच

दालचीनी का काढ़ा बनाने का तरीका

इस काढ़े को बनाने के लिए एक पैन में पानी डालें और उसमें अदरक, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च पाउडर, लौंग, मुनक्का और हेल्दी पाउडर डालें। इसके बाद इस पानी को कम से कम 15- 20 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दें। उबल जाने के बाद इस पानी को छान लें और हल्का ठंडा होने दें। स्वाद के लिए शहद मिला लें। तैयार है आपका दालचीनी का काढ़ा। इसे आप सुबह को चाय की जगह पीएं।