रक्षाबंधन से पहले बहन ने छीनी भाई की सांसे, राखी की जगह खून से रंग दी कलाई

  • Updated: 02 Aug, 2025 04:19 PM
रक्षाबंधन से पहले बहन ने छीनी भाई की सांसे, राखी की जगह खून से रंग दी कलाई

नारी डेस्क: रक्षाबंधन के खास पर्व पर  बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन  छत्तीसगढ़  में बिल्कुल इसके विपरित देखने को मिला। यहां एक बहन ने अपने सगे भाई को ही मरवा डाला।

 

दरअसल मध्यप्रदेश के सिंगरौली में उस समय हड़कंप मच गया जब नदी में एक लाश बहती मिली। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम भैयालाल सिंह है जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। मृतक की शिनाख्त करने वाले भाई ने अपनी बहन पर ही हत्या का शक जाहिर किया, या क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि मृतक के घर दो युवक रुके थे और उसके के लापता होने के बाद से वे दोनों गायब थे। 
 

जब मृतक की बहन से पकड़क पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।  आरोपी महिला की मानें तो उसका भाई शराब और गांजे का आदी था। घर में मां-बहन के साथ  मारपीट करता था। भाई की हरकतों से परेशान होकर उसने 2 लोगों को 10 हजार रूपये में हत्या की सुपारी दी थी। आरोपियों ने गला घोंटकर हत्या कर उसकी लाश को बोरे में भरकर गोपद नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी बहन व सुपारी लेकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
 

