09 SEPTUESDAY2025 1:58:50 PM
Nari

बेडरूम में न रखें ये चीजें, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Sep, 2025 11:22 AM
बेडरूम में न रखें ये चीजें, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

 नारी डेस्क:   बेडरूम हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां हम दिनभर की थकान मिटाते हैं और सुकून की नींद लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें बेडरूम में रख लेते हैं, जो हमारी नींद और मानसिक शांति पर बुरा असर डालती हैं। आइए जानते हैं कि बेडरूम में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए:

  इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि)

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें बेडरूम में बहुत आम हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है और नींद आने में बाधा डालती है? इससे नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। इसलिए सोने से कम से कम 1 घंटे पहले इन गैजेट्स से दूरी बना लेना बेहतर होता है।

PunjabKesari

 कैमिकल वाले एयर फ्रेशनर

बेडरूम को महकाने के लिए कई लोग कैमिकल युक्त एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स से सांस की दिक्कतें, एलर्जी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ताजगी चाहते हैं, तो प्राकृतिक विकल्प जैसे एसेंशियल ऑयल्स या फूलों का इस्तेमाल करें।

  गंदे कपड़े और जूते

अक्सर आलस के चलते लोग अपने पहने हुए कपड़े और जूते बेडरूम में ही छोड़ देते हैं। ये न सिर्फ बदबू फैलाते हैं, बल्कि इनमें बैक्टीरिया और कीटाणु पनप सकते हैं जो सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डालें और जूते बाहर रखें।

 बड़े आकार के आईने

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में बड़े आईने नहीं रखने चाहिए, खासकर अगर वे बेड के सामने हों। ऐसा माना जाता है कि ये नींद में खलल डालते हैं और मानसिक बेचैनी बढ़ा सकते हैं। अगर आईना ज़रूरी हो, तो उसे किसी कोने में रखें और रात में कपड़े से ढक दें।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें: पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा युवक, स्कैन देख हैरान रह गए डॉक्टर,फंसी थी ऐसी चीज करनी पड़ी सर्जरी

  सूखे या मुरझाए फूल

बेडरूम में सूखे या मुरझाए फूल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। ये मन पर बोझ बढ़ाते हैं और तनाव का कारण बन सकते हैं। इससे नींद की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसलिए बेडरूम को हमेशा ताजे फूलों से सजाएं या बिल्कुल खाली रखें।

  किताबों का ढेर

किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन बेडरूम में बहुत सारी किताबें जमा करना अव्यवस्था और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इससे मस्तिष्क को आराम नहीं मिल पाता और नींद भी प्रभावित होती है। कोशिश करें कि आप पढ़ने के बाद किताबें अलमारी में रख दें।

  मंदिर या पूजा स्थल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बेडरूम में मंदिर रखना उचित नहीं होता। क्योंकि बेडरूम वह जगह है जहां हम आराम करते हैं और कभी-कभी कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं माने जाते। इसलिए मंदिर को घर के शांत और साफ-सुथरे कोने में बनाना चाहिए, न कि सोने की जगह पर।

PunjabKesari
 
अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद अच्छी हो, तनाव कम रहे और सेहत बेहतर बनी रहे, तो ऊपर दी गई चीजों से अपने बेडरूम को मुक्त रखें। एक साफ, शांत और व्यवस्थित बेडरूम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है।    

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it