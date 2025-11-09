09 NOVSUNDAY2025 4:00:26 PM
Nari

रवीना टंडन की ग्लोइंग स्किन का राज है ये Beauty Tips, मुलायम हाथों के लिए करती हैं Use

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Nov, 2025 02:10 PM
रवीना टंडन की ग्लोइंग स्किन का राज है ये Beauty Tips, मुलायम हाथों के लिए करती हैं Use

फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारें हैं जिन्हें किसी पहचान की जरुरत नहीं है उन्हीं में एक हैं एक्ट्रेस रवीना टंडन। रवीना टंडना 1990 के दशक के समय की जानी मानी एक्ट्रेस हैं उनकी स्लीम बॉडी, एनर्जी लेवल फैंस को काफी पसंद आती है। आज भले ही रवीना टंडन 48 साल की है लेकिन उनकी ग्लोइंग स्किन और एनर्जी लेवल को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में फैंस एक्ट्रेस की ग्लोइंग स्किन का राज जानने के लिए हर समय एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं रवीना टंडन के कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स...

जरुर करती हैं योग 

रवीना अपने वजन पर नियंत्रित रखने और खुद को मानसिक तौर पर हैल्दी रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरुर करती हैं। आए दिन वह फैंस के साथ भी अपने फिटनेस वीडियो शेयर करती रहती हैं. रवीना योग करने में कोई आलस नहीं करती और स्वीमिंग, कार्डियो जैसे एक्सरसाइज भी अपनी डेली रुटीन में शामिल करती हैं। 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

हैल्दी डाइट 

अच्छी स्किन और हैल्थ के लिए एक्ट्रेस एक स्वस्थ डाइट को जरुर फॉलो करती हैं। पद्म भूषण से सम्मानित एक्ट्रेस ऑर्गेनिक फूड काफी पसंद करती हैं। इसके अलावा रवीना अपने फार्म हाउस में उगाए हुए मसाले, सब्जियां और फ्रेश फल ही खाती हैं। ग्लोइंग स्किन के लिए वह घी भी जरुर खाती हैं। 

PunjabKesari

बालों की भी करती हैं एक्स्ट्रा केयर 

रवीना ने एक वीडियो में बताया था कि वह अपने घने और स्लिकी बालों के लिए कैसा हेयर केयर रुटीन फॉलो करती हैं। बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि केमिकल और तनाव के कारण बहुत से लोगों के बाल झड़ते हैं ऐसे में आप आवंला का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप सेवन भी कर सकते हैं और इसे स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

जरुर पीती हैं नारियल पानी

एक्ट्रेस ने ब्यूटी सीक्रेट्स में बताया था कि वह नारियल पानी पीती हैं इसके अलावा उन्हें फैंस को भी इसका सेवन करने की सलाह दी थी। रवीना ने कहा था कि नारियल पानी पिएं और जो बच जाता है उसे अपने चेहरे पर लगाएं इससे स्किन पर ग्लो आएगा। 

दूर होंगे पिंप्लस 

चेहरे पर होने वाले मुहांसों के लिए एक्ट्रेस ने बताया कि आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसके बाद जैसे पैक सूख जाए तो चेहरा सादे पानी से धो लें। इससे पिंपल्स भी दूर होंगे। 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

सॉफ्ट रहेंगे हाथ 

एक्ट्रेस ने सॉफ्ट हाथों के भी कुछ ब्यूटी टिप्स फैंस के साथ शेयर किए हैं। इन टिप्स के साथ आप अपने हाथों की केयर कर सकते हैं। 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

सामग्री 

ऑलिव ऑयल - 1 चम्मच 
नमक - 1/2 चम्मच 

ऐसे करें इस्तेमाल 

सबसे पहले ऑलिव ऑयल को एक बर्तन में डालें।   फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालें।    मिश्रण को मिक्स करके अपने हाथों पर अच्छे से लगाएं।   15-20 मिनट के लिए हाथों की मालिश करें।  तय समय बाद हाथ गर्म पानी से धो डालें।  इसके बाद कोई मॉइश्चराइजर क्रीम अपने हाथ पर लगाएं। नियमित इस्तेमाल से आपके हाथ मुलायम होने लगेंगे। 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it