दीवाली से पहले ऐसे रखें Skin का ख्याल, त्योहार में भी रहेगा चेहरे का ग्लो बरकरार

नारी डेस्क: दीवाली का त्योहार आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में महिलाओं इन दिनों साफ-सफाई के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। जिसके कारण स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रक पाते। अच्छी तरह से यदि स्किन की केयर न की जाए तो स्किन रुखी और बेजान होने लगती है। इसलिए दीवाली से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में...

गुलाब जल आएगा काम

आप गुलाब जल का इस्तेमाल करके स्किन पर ग्लो ला सकते हैं। बदलते मौसम के कारण अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरे की ड्राइनेस दूर हो जाएगी।

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले एक कॉटन लगें। कॉटन पर आप 6-7 बूंदे गुलाब जल की लगाएं।

इसके बाद कॉटन से चेहरा अच्छी तरह से साफ कर लें।

इससे आपके चेहरे पर मौजूद गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी।

मेकअप का इस्तेमला करने से पहले भी आप रोज वॉटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

होममेड स्क्रब से दूर होगी डेड स्किन

दीवाली से पहले आप चेहरे की डेड स्किन निकालने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड स्क्रब आपकी स्किन की गंदगी और डस्ट निकाल देगा।

सामग्री

दही - 3 चम्मच

पिसा हुआ बादाम - 2 चम्मच

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले एक कटोरी में दही डालें।

फिर उसमें पिसा हुआ बादाम डालें।

दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके त्वचा पर लगाएं।

10 मिनट के बाद चेहरा सादे पानी से धो लें।

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए करें ये काम

नाक के ब्लैकहेड्स निकालने के लिए आप एग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग का सफेद भाग में थोड़ा सा शहद मिलाएं। दोनों चीजों को मिलाकर त्वचा पर लगाएं। 20-30 मिनट तक मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। तय समय के बाद चेहरा सादे पानी से धो लें।

फलों का पैक

आप दीवाली से पहले यदि फैशियल नहीं कर सकते तो आप फलों के पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके चेहरे का निखार दोगुणा कर देगा।

सामग्री

पपीते का गूदा - 3 चम्मच

नींबू - 2 चम्मच

दही - 2 चम्मच

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले आप पपीते के गूदे को एक कटोरी में डाल दें।

इसके बाद इसमें नींबू और दही मिलाएं।

सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं।

10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं।

तय समय के बाद चेहरा सादे पानी से धो लें।