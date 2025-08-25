दहेज ही नहीं ब्यूटी पार्लर और रील्स के कारण भी निक्की भाटी को जलाया गया जिंदा, हुआ नया खुलासा

नारी डेस्क: ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की निर्मम हत्या ने सभी को झकझोर दिया है। इस मामले ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ निक्की की मौत के जिम्मेदार ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करना और अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोलना भी निक्की की मौत की वजह बना है।



दरअसल निक्की और उसकी बहन कंचन सोशल मीडिया पर रील और वीडियो अपलोड करती थी जो विपिन यानी कि निक्की के पति और उसके भाई रोहित को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर निक्की के घर में झगड़ा हुआ था और वह दोनों बहनें अपने मायके चली गई थी। बाद में पंचायत बुलाई गई जिसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों बहनें वीडिया नहीं बनाएंगी। हालांकि ससुराल वापस आने के बाद दोनों ने फिर से वीडियो बनाना शरु कर दिया।



बताया गया कि निक्की ने अपना पार्लर भी दोबारा शुरू कर दिया था जिससे उसका पति बेहद नाराज हो गया था। इसके चलते वह उस पर दबाव डाल रहा था और अंत में उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। यानी की अपनी झूठी शान के लिए इस परिवार ने एक निर्दोष को ऐसी सजा दी जिसके बारेह में सोचकर भी रूह कांप जाती है। निक्की के पिता का कहना है कि दोनों दामाद काम-धंधा नहीं करते थे. सिर्फ पैसों की डिमांड करना और दबाव बनाना उनकी आदत थी. यहां तक कि बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने लगे थे।

