रैपर Badshah ने रचाई दूसरी शादी! इस पंजाबी Actress संग लिए सात फेरे

नारी डेस्क : पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर रैपर Badshah को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी Jasmine Masih से तलाक के 6 साल बाद पंजाबी एक्ट्रेस Isha Rikhi के साथ सात फेरे ले लिए हैं। हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

पहली शादी और तलाक की कहानी

Badshah ने साल 2017 में Jasmine Masih से शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बेटी भी है। लेकिन रिश्ते में आई परेशानियों के चलते दोनों साल 2020 में अलग हो गए। एक इंटरव्यू में बादशाह ने बताया था कि उन्होंने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार अलग होना ही बेहतर फैसला लगा।

क्या सच में हुई दूसरी शादी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Badshah और Isha Rikhi की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। कहा जा रहा है कि दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली है, लेकिन इस शादी की कोई ऑफिशियल तस्वीर या पुष्टि सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें भी पूरी तरह कंफर्म नहीं हैं।

बादशाह का म्यूजिकल सफर

Badshah ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। उनके सुपरहिट गाने जैसे, DJ Waley Babu, Genda Phool और Paagal, आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने म्यूजिक को अपना करियर बनाया और आज वे इंडस्ट्री के टॉप रैपर्स में गिने जाते हैं।

फैंस का रिएक्शन

इस खबर के सामने आते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। कुछ लोग उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।

फिलहाल Badshah की दूसरी शादी की खबर वायरल जरूर हो रही है, लेकिन इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इसे पूरी तरह सच मानने से पहले ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।