गुरुद्वारे वाले आटे के हलवा का स्वाद चाहिए घर पर तो फॉलो करें ये Kitchen Tips

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Nov, 2025 04:42 PM
गुरुद्वारे वाले आटे के हलवा का स्वाद चाहिए घर पर तो फॉलो करें ये Kitchen Tips

नारी डेस्क:  सर्दियां दस्तक देने वाली हैं।ऐसे में चाय के साथ कुछ गर्मागर्म मीठा खाने का मन करता है। हलवा तो एक ऐसी चीज है जो सब को पसंद है और कोई इसके लिए मना नहीं करता है। लेकिन  अकसर महिलाओं की शिकायत होती है कि गुरुद्वारे जैसा हलवा नहीं बनता है। कभी आटा कच्चा रह जाता है तो कभी मीठा कम रह जाता है। अगर आप भी इन परेशानियां से जूज रही हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें....

ये किचन टिप्स करें फॉलो

- हलवा बनाने के लिए आटे को पहले अच्छी तरह से छान लें।
- ध्यान रखें कि हलवा टेस्टी तभी बनेगा जब उसे शुद्ध देसी घी में बनाया जाएगा। इसके लिए घी में बिल्कुल कमी न करें।
- ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में रोस्ट कर लेंगी, तो स्वाद भी बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स को बारीक काटकर अलग रख लें।
 
न करें ये गलतियां...

- अगर आप चाहती हैं कि आटा अच्छी तरह से पक जाए तो उसे धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें।
- अगर आटे में गांठ बन रही हैं तो पहले एक बार उसे छन्नी से छान लें और फिर गैस पर चढ़ाकर पकाएं।
- आटे में जब भी पानी डालें, तो उसे पहले गर्म कर लें। ठंडा पानी के कारण हलवा पकने में समय लगता है।

ये टिप भी आएगी काम

वहीं अगर आप चाहती हैं आटे का हलवा टेस्टी बने तो टेक्सचर भी ड्राई न हो तो उसे पानी से नहीं दूध डालकर बनाएं। दूध को पहले 1/2 कप दूध और फिर 1/2 कप पानी डालकर पका लें।

