56 की उम्र में भाग्यश्री का स्टाइलिश लुक, साड़ी ने बढ़ाई उनकी खूबसूरती

नारी डेस्क: बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस 50-55 की उम्र पार करने के बाद भी ऐसी लगती हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है भाग्यश्री का। हाल ही में उनका साड़ी लुक चर्चा में आया, जिसने उन्हें 56 साल की उम्र में भी जवां और हसीन दिखाया।भाग्यश्री आज भी फैंस के दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। उनकी सुंदरता देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाए कि वह दो बड़े बच्चों की मां हैं। इस बार उनका लुक साड़ी की वजह से बेहद खास नजर आया। सही कपड़े का रंग, डिजाइन और फैब्रिक किसी भी लुक को बेहतर बना सकता है। भाग्यश्री ने अपने आउटफिट का चुनाव ऐसा किया कि लुक में किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ी।

ब्लाउज ने बनाया मॉर्डन टच

साड़ी वाले लुक में ब्लाउज का रोल बेहद अहम होता है। भाग्यश्री ने स्ट्रैप स्लीव वाला ब्लैक ब्लाउज चुना, जिसने देसी लुक को मॉर्डन टच दिया। साड़ी पर बारीक डीटेलिंग होने के कारण ब्लाउज को प्लेन रखा गया, जिससे लुक में संतुलन बना।

साड़ी है बेहद खास

उन्होंने ब्लैक हैंडलूम प्योर बनारसी जॉर्जेट मीनाकारी बांधनी साड़ी पहनी। पूरी साड़ी पर हाथ में बांधनी वर्क और पल्लू व बॉर्डर पर जरी का काम किया गया है। साड़ी में फ्लोरल डीटेलिंग भी है, जिससे लुक खिला-खिला और आकर्षक दिख रहा है।

जूलरी का रखा खास ध्यान

गले में पर्ल वाला नेकपीस पहनकर उन्होंने लुक में शाइन एड किया। इयररिंग्स सिंपल रखे और हाथों में कंगन व बड़ी अंगूठी पहनकर लुक परफेक्ट और संतुलित बनाया। यह जूलरी देसी आउटफिट के साथ आसानी से रीयूज भी की जा सकती है। काला रंग और यूनिक डिज़ाइन ने लुक को बेस्ट बनाया उन्होंने सिल्क जैसी आम साड़ी के बजाय बांधनी प्रिंट वाली साड़ी चुनी। स्ट्रैप ब्लाउज और साड़ी का काला रंग उनकी फेयर स्किन टोन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। यही वजह है कि उनका लुक हटकर और खास नजर आया।

आप भी कर सकती हैं फॉलो

अगर आप भी हटकर और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो हैंडलूम प्योर बनारसी जॉर्जेट मीनाकारी बांधनी साड़ी पहन सकती हैं। इसे पूजा, शादी या फॉर्मल इवेंट में भी पहना जा सकता है। साथ में चमचमाती जूलरी पहनकर आप भी साड़ी लुक में छा सकती हैं। भाग्यश्री का लुक साबित करता है कि सही साड़ी, ब्लाउज और जूलरी किसी भी उम्र में आपको जवां और हसीन दिखा सकते हैं। छोटे-छोटे स्टाइलिंग टिप्स के साथ आप भी अपना लुक स्टाइलिश और आकर्षक बना सकती हैं।

