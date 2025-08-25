अशनूर कौर बनना चाहती हैं बिग बॉस की सबसे छोटी विनर, सलमान खान ने की एक्ट्रेस की मैच्योरिटी की तारीफ

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर में टीवी और फिल्म जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर ने एंट्री ली। इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि वे बिग बॉस की सबसे छोटी (यंगेस्ट) विनर बनना चाहती हैं। हालांकि उनकी कम उम्र को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि वे इस शो के लिए सही नहीं हैं, लेकिन अशनूर ने अपने अनुभव और मैच्योरिटी के दम पर इस धारणा को तोड़ दिया। वहीं, सलमान खान ने भी उनकी मैच्योरिटी और काम के अनुभव की खुलकर तारीफ की।

अशनूर ने कहा मैं सबसे छोटी विनर बनना चाहती हूं

बिग बॉस 19 के प्रीमियर के दौरान जब सलमान खान ने पूछा कि क्या वे सबसे पहले निकल जाएंगी या सबसे आखिर तक टिकेंगी, तो अशनूर ने आत्मविश्वास के साथ कहा "मुझे नहीं लगता कि अब तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई इतनी छोटी उम्र में विनर बना होगा। मैं यही खिताब हासिल करना चाहती हूं।" सलमान ने बताया कि दर्शकों की नजर में अशनूर को शो के लिए छोटी उम्र की वजह से फिट नहीं माना जाता, लेकिन अशनूर ने इसका जवाब दिया कि उन्होंने इंडस्ट्री में काम करके बहुत जल्दी मैच्योर हो गई हैं।

इंडस्ट्री का अनुभव है मेरी ताकत

अशनूर ने कहा कि वे सिर्फ 4.5 साल की उम्र से ही काम कर रही हैं। इतने वर्षों में उन्होंने कई एक्टर्स और प्रोडक्शन के साथ काम किया है, जिससे वे बहुत मैच्योर और समझदार बन गई हैं। उन्होंने कहा "हम इस इंडस्ट्री में बहुत जल्द मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि हमें लोगों से निपटना और डील करना सीखना पड़ता है। इसलिए मैं शो के लिए बिल्कुल यंग नहीं हूं।"

सलमान खान ने की अशनूर की जमकर तारीफ

सलमान खान ने भी अशनूर के इस रवैये और अनुभव की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अशनूर ने छोटे ही उम्र में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है। सलमान ने उनके कामों का जिक्र करते हुए कहा

"तुमने ‘मनमर्जियां’ और ‘संजू’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जो बहुत बड़ी बात है।" सलमान ने अशनूर को सलाह दी कि वे अपनी कॉन्फिडेंस के साथ-साथ बैलेंस भी बनाए रखें। मैच्योरिटी पर सलमान ने ली अशनूर की चुटकी जब अशनूर ने कहा कि इंडस्ट्री में काम करके वे बहुत मैच्योर हो गई हैं, तो सलमान ने मज़ाक में कहा "मैं तो 30-40 साल से इंडस्ट्री में हूं, पर मैं मैच्योर क्यों नहीं हो पाया? शायद मैं मैच्योर लोगों से ही नहीं मिला। वरना मैं भी तुम्हारी तरह मैच्योर हो जाता।"

इस पर दोनों ने खूब हंसी-मजाक किया और माहौल बहुत हल्का-फुल्का हो गया। अशनूर कौर ने अपने आत्मविश्वास और मैच्योरिटी से साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक नंबर है, असली बात अनुभव और समझदारी की होती है। बिग बॉस 19 में उनकी यह जर्नी और भी दिलचस्प होगी क्योंकि वे यंगेस्ट विनर बनने की पूरी कोशिश करेंगी। वहीं सलमान खान के समर्थन से उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि अशनूर इस बार बिग बॉस का खिताब जीत पाती हैं या नहीं।