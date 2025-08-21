जेब में टॉर्च और पर्ची लेकर पहली बार स्टेज पर आए आर्यन खान, शाहरुख के साथ किया धमाकेदार डेब्यू

नारी डेस्क: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं – एक डायरेक्टर के तौर पर! उन्होंने अपनी पहली वेब सीरीज़ "The Bads of Bollywood" लॉन्च की है, और इसका इवेंट 20 अगस्त को बड़े ही खास अंदाज में हुआ।

जब स्टेज पर चढ़े आर्यन, सबकी निगाहें बस उन्हीं पर थीं...

लॉन्च इवेंट में आर्यन खान अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। उनके पापा शाहरुख खान खुद हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद इवेंट में पूरे जोश के साथ शामिल हुए और बेटे के इस खास मौके को यादगार बना दिया। लेकिन मीडिया की सारी नजरें इस बार शाहरुख पर नहीं, आर्यन पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि आर्यन स्टेज पर क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे!

जेब में टॉर्च और पर्ची लेकर पहुंचे आर्यन – पहली बार के नर्वस पल

स्टेज पर आते ही आर्यन ने एक बेहद मजेदार और ईमानदार स्पीच दी, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उन्होंने कहा "मैं बहुत नर्वस हूं, क्योंकि ये मेरी पहली बार है जब मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं। इस स्पीच के लिए मैंने पिछले 2 दिन और 3 रातें लगातार प्रैक्टिस की है।"

इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि

"मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने यहां टेलीप्रॉम्पटर भी लगवाया है। और अगर बिजली चली जाए तो उसके लिए मैं जेब में टॉर्च और स्पीच की पर्ची भी लेकर आया हूं। अगर फिर भी मुझसे गलती हो जाए तो... पापा तो हैं ही! उनके इस अंदाज़ ने सबका दिल जीत लिया। उनकी ईमानदारी, ह्यूमर और नर्वसनेस – सब कुछ बहुत ही रिलेटेबल और प्यारा लगा।

सोशल मीडिया पर आया रिएक्शन्स का तुफान

आर्यन की इस स्पीच के वीडियो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं। किसी ने लिखा,

"वॉइस भी सेम है भाई!"

तो कोई बोला,

"कॉपी पेस्ट हैं – जैसे पापा वैसे बेटा!"

उनके अंदाज़, बोलने के ढंग और आवाज़ में लोगों को शाहरुख की झलक साफ नजर आई। फैंस को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आर्यन ने अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस में इतनी ईमानदारी और सादगी से सबका दिल जीत लिया।

अब डायरेक्शन में दिखेगा आर्यन का कमाल

"The Bads of Bollywood" वेब सीरीज़ से आर्यन ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान का ये बेटा पर्दे के पीछे कैसा जादू दिखाता है।