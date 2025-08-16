19 AUGTUESDAY2025 11:39:51 AM
इधर कोर्ट का समन, उधर Good News... दो पत्नियों वाले अरमान मलिक 5वीं बार बनेंगे पापा

नारी डेस्क: विवादों में रहकर कैसे फेमस हुआ जाता है वह काेई लोकप्रिय यूट्यूबर अरमान मलिक से सीखे, जो अपनी दो पत्नियों के साथ रहते है। कई शादियों का आरोप झेल रहे अरमान अब पांचवी बार पापा बनने जा रहे हैं। उनकी पहली पत्नी पायल अपने चौथे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यह खबर कृतिका मलिक ने शेयर की है। 

बिग बॉस ओटीटी 3 की फाइनलिस्ट रहीं कृतिका ने इंस्टाग्राम पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े और मुस्कुराते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं। तस्वीरों में अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक भी कृतिका के साथ मुस्कुराती हुई नज़र आईं। इसके साथ कैप्शन दिया गया- "घर में खुशियां आने वाली हैं," । ब्लॉग में अरमान ने बताया कि पायल 15 साल बाद प्रेगनेंट हुई है। उनके दोनों जुड़वा बच्चे आईवीएफ के जरिए हुए थे। हालांकि, यह घोषणा एक तनावपूर्ण समय पर हुई है। कुछ दिन पहले ही पटियाला की एक ज़िला अदालत ने अरमान और उनकी दोनों पत्नियों को कानूनी समन भेजा था। 

नोटिस में तीनों को 2 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है।  यह समन दविंदर राजपूत नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरमान ने कई पत्नियां रखकर हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अरमान की दो नहीं, बल्कि चार पत्नियां हो सकती हैं। कानून के अनुसार, हिंदुओं को एक समय में केवल एक ही कानूनी जीवनसाथी रखने की अनुमति है।

अरमान ने 2011 में पायल से शादी की। 2018 में, उन्होंने अपनी पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना पायल की सबसे अच्छी दोस्त कृतिका से भी शादी कर ली। बिग बॉस ओटीटी 3 में एक साथ आने के बाद यह तिकड़ी काफ़ी चर्चित हुई। पायल शो से जल्दी बाहर हो गईं, जबकि अरमान ने फिनाले वीक में शो छोड़ दिया और कृतिका फाइनलिस्ट बनीं। उनके रिश्ते की आलोचना हुई और कई लोगों ने उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

