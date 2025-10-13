15 OCTWEDNESDAY2025 2:16:04 PM
Nari

गंभीर बीमारी के चलते Aishwarya बच्चा पैदा नहीं कर सकती! बहू की बात सुनकर आग बबूला हुए Big B

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 13 Oct, 2025 06:05 PM
गंभीर बीमारी के चलते Aishwarya बच्चा पैदा नहीं कर सकती! बहू की बात सुनकर आग बबूला हुए Big B

नारी डेस्कः हाल ही मे बिग बी का बर्थ डे था। दुनिया भर से शहंशाह के लिए शुभ कामनाएं आई और बहू रानी ने जब अपने ससुर को विश किया तो वह ट्रोल हो गई। दरअसल, ऐश्वर्या ने अपने इंस्टा अकाउंट पर बेटी की दादा के साथ एक बहुत पुरानी पोस्ट शेयर की और लिखा हैप्पी बर्थ डे डियर पा-दादा जी। 

बर्थ-डे पर ऐश्वर्या ने लगाई पुरानी फोटो- लोगों ने किया ट्रोल 

बस इसे लेकर यूजर्स एश्वर्या को ट्रोल कर रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या के पास अपने ससुर के साथ कोई तस्वीर नहीं जो उन्होंने बेटी की इतनी पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें बर्थ डे विश किया या फिर अभी भी उनके रिश्ते के बीच में अनबन चल रही है। लोग ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच एक पुराना किस्सा फिर से यूजर्स को याद आ गया है जब सोशल मीडिया पर खबरें आई थी कि मिस वर्ल्ड बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। ये सुनकर ससुर अमिताभ बच्चन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक पोस्ट में ये तक लिख दिया था कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई मेरी घर की औरतों के बारे में ये मनगढ़त लिखेगा। 
PunjabKesari

ऐश्वर्या राय मां नहीं बन सकती, पेट की गंभीर बीमारी 

चलिए आपको उस अफवाह के बारे में बताते हैं। ई-24 के मुताबिक, एक बार खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि उन्हें पेट का टीबी है। इस अफवाह को सुनकर पूरा परिवार तिलमिला गया। बिग बी ने फौरन एक्शन लेते हुए एक पोस्ट लिखा और कहा- मैं आज दर्द और नफरत के साथ लिख रहा हूं कि ये खबर ये आर्टिकल पूरी तरह से फेक है। यह निम्न स्तर की पत्रकारिता है। मैं अपने परिवार का मुखिया हूं। ऐश्वर्या मेरी बहू नहीं बेटी है। मेरे परिवार की महिला है। अगर कोई उनके लिए अपमानजनक बातें कहेंगे तो मैं आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। कोई मुझे और अभिषेक को कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अगर कोई मेरे घर की महिलाओं पर गलत कमेंट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
PunjabKesari

हालांकि आज की बात करें तो अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ तो दिखते हैं लेकिन बहूरानी के साथ कम ही नजर आते हैं। बर्थ डे पर बहु की इतनी पुरानी फोटो पोस्ट कर बर्थ डे विश करना एक बार फिर से बच्चन परिवार से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अभी भी ऐश्वर्या और उनके ससुराल में कोई अनबन चल रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it