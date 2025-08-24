26 AUGTUESDAY2025 2:36:32 PM
सुनीता आहूजा ने तलाक की खबरों के बीच बताया टीनएज क्रश, पंजाबी लुक वालें एक्टर के लिए गोविंदा से की थी शादी

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 24 Aug, 2025 02:30 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दिलचस्प खुलासा किया। सुनीता ने बताया कि जवानी के दिनों में उनका पहला और सबसे बड़ा क्रश धर्मेंद्र थे। उन्हें बचपन से ही धर्मेंद्र का लुक, उनका स्टाइल और उनका पंजाबी अंदाज बेहद आकर्षित करता था। सुनीता ने कहा कि उन्होंने गोविंदा से शादी भी इसी वजह से की, क्योंकि उनकी शक्ल-सूरत और पर्सनैलिटी कहीं न कहीं धर्मेंद्र से मिलती-जुलती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना कि अब उन्हें शाहरुख खान बहुत पसंद हैं, क्योंकि वह न सिर्फ बड़े सुपरस्टार हैं बल्कि एक सज्जन इंसान भी हैं।

गोविंदा से पहले धर्मेंद्र थे सुनीता के क्रश

गोविंदा से पहले सुनीता आहूजा का पहला और बड़ा क्रश बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र थे। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने खुलासा किया कि टीनएज के दिनों में उनका दिल सिर्फ धर्मेंद्र पर ही आया था। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें कोई और एक्टर पसंद नहीं था, बस धर्मेंद्र ही उनकी पहली पसंद थे। हालांकि अब वक्त के साथ उनकी पसंद बदल गई है और आज उन्हें शाहरुख खान बेहद अच्छे लगते हैं। सुनीता ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उन्होंने गोविंदा से शादी इसलिए की क्योंकि वह उन्हें धर्मेंद्र जैसे लगते थे और दोनों पंजाबी होने की वजह से उनका कनेक्शन और भी गहरा था।

गोविंदा का रोल भी था धर्मेंद्र से प्रेरित (Inspired)

गोविंदा का एक रोल भी धर्मेंद्र से गहराई से प्रेरित (Inspired) रहा है। सुनीता आहूजा ने अपने इंटरव्यू में याद करते हुए बताया कि फिल्म ‘सैंडविच’ में गोविंदा ने ऐसा किरदार निभाया था, जिसमें उनके अभिनय और अंदाज में धर्मेंद्र की झलक साफ नजर आती थी। उस समय सुनीता को लगा मानो उनके पति में उनके पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र की छवि बस गई हो। यही वजह थी कि वह उस रोल को देखकर बेहद खुश हुईं। सुनीता ने हंसते हुए यह भी खुलासा किया कि उन्होंने एक बार यह बात सीधे धर्मेंद्र जी से कह दी थी कि उन्होंने गोविंदा से शादी ही इसलिए की, क्योंकि उनकी शक्ल-सूरत और पर्सनैलिटी थोड़ी-बहुत उन्हीं जैसी लगती है। इस मजेदार किस्से को सुनकर खुद धर्मेंद्र भी मुस्कुरा दिए थे।

सुनीता की पसंद अब शाहरुख खान

धर्मेंद्र के बाद सुनीता आहूजा ने अपनी मौजूदा पसंद के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि आज के समय में उन्हें शाहरुख खान बेहद अच्छे लगते हैं। सुनीता के अनुसार शाहरुख न सिर्फ एक सुपरस्टार हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी विनम्रता, सज्जनता और सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख का व्यक्तित्व, उनका बर्ताव और लोगों से मिलने का अंदाज उन्हें बहुत प्रभावित करता है। यही वजह है कि अब उनकी पसंदीदा शख्सियत शाहरुख खान हैं और वह उन्हें एक सच्चे जेंटलमैन मानती हैं।

तलाक की खबरों पर आया अपडेट

बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से फैली थीं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता टूटने की कगार पर है और दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। इस चर्चा ने फैन्स को भी चौंका दिया था। हालांकि, हाल ही में एक्टर के मैनेजर ने इन अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि भले ही कोर्ट में कुछ कागज जमा किए गए थे, लेकिन वह मामला पहले ही सुलझा लिया गया था। आज की तारीख में कपल के बीच सबकुछ सामान्य है और उनका तलाक बिल्कुल नहीं हो रहा है।

आपको बता दें कि करीब छह महीने पहले जब गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें सामने आई थीं, तो यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया था। उस समय यह कहा गया था कि सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर क्रूरता और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाते हुए 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी। इस खबर के बाद फैंस काफी हैरान और दुखी हो गए थे। हालांकि, बाद में स्थिति बदल गई और दोनों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है और अब उनके रिश्ते में किसी तरह की दरार नहीं है।
 

