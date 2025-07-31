हमेशा लगाकर रखती हैं नेल पेंट? तो जानिए इससे होने वाले नुकसान

नारी डेस्क: महिलाएं और लड़कियां अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। बालों की देखभाल हो, स्किन का ख्याल रखना हो या फिर नाखूनों को सुंदर बनाना हो हर चीज़ में ध्यान देती हैं। इन्हीं में से एक है नेल पॉलिश, जिसे हम आमतौर पर नेल पेंट भी कहते हैं। लगभग हर लड़की को रंग-बिरंगे नेल पेंट लगाना पसंद होता है। इससे नाखून सुंदर और स्टाइलिश लगते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि नेल पेंट का ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? अगर आप भी हमेशा नेल पेंट लगाए रखती हैं तो यह जानना जरूरी है कि इसके लगातार इस्तेमाल से आपके शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं...

नर्व सिस्टम को नुकसान

नेल पॉलिश में एक खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है टॉल्यूइन (Toluene)। यह रसायन नाखूनों से होकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और धीरे-धीरे शरीर की कोशिकाओं में फैल सकता है। जब यह रसायन हमारे शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आता है, तो यह नर्व सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) पर असर डाल सकता है। इसके कारण सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

नाखूनों की प्राकृतिक चमक खत्म हो जाती है

अगर आप हर समय नेल पॉलिश लगाए रखती हैं और बिना ब्रेक के इसका इस्तेमाल करती हैं, तो इससे आपके नाखून कमजोर होने लगते हैं। नेल पेंट में मौजूद रसायन नाखूनों की प्राकृतिक नमी और चमक को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा, जब आप बार-बार नेल पॉलिश उतारती और फिर से लगाती हैं, तो इससे नाखूनों की सतह पर डैमेज हो सकता है, जिससे वो धीरे-धीरे टूटने लगते हैं।

इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है

हमेशा नेल पेंट लगाए रखने से नाखूनों को सांस नहीं मिलती, जिससे उनमें फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जब आप नेल पेंट को ठीक से हटाए बिना बार-बार नई परत चढ़ा देती हैं, तो नाखूनों के अंदर नमी और गंदगी फंस सकती है, जिससे संक्रमण हो सकता है।

फेफड़ों पर असर डाल सकता है

नेल पेंट में इस्तेमाल होने वाले रसायनों में एक होता है स्पिरिट। यह एक प्रकार का तेज़ और हानिकारक केमिकल होता है जिसकी महक बहुत तीखी होती है। जब हम नेल पेंट लगाते हैं या उतारते हैं, तो इसके धुएं को हम अनजाने में सांसों के ज़रिए अंदर ले लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक संपर्क में आने पर ये धुएं सांस की दिक्कत, फेफड़ों में जलन, और यहां तक कि गंभीर एलर्जी का कारण भी बन सकते हैं।

हार्मोनल असंतुलन का खतरा

नेल पॉलिश में कई बार ऐसे केमिकल भी होते हैं जो शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड (Formaldehyde) और डिब्यूटाइल फ्थेलेट (DBP) जैसे तत्व, जिनका असर शरीर के हार्मोनों पर पड़ सकता है। इससे महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, त्वचा पर रिएक्शन या हॉर्मोनल असंतुलन जैसी परेशानी हो सकती है।

कैसे रखें ध्यान?

हर दिन नेल पॉलिश लगाने से बचें, बीच-बीच में नाखूनों को आराम दें।

नेल पेंट खरीदते समय कोशिश करें कि "टॉक्सिन-फ्री" प्रोडक्ट्स ही लें।

अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें जिसमें हानिकारक रसायनों की मात्रा कम हो।

नेल पेंट उतारते समय हमेशा सॉफ्ट रिमूवर का उपयोग करें।

नाखूनों को नियमित रूप से साफ और मॉइस्चराइज़ रखें।

नेल पेंट से नाखूनों को सुंदर बनाना गलत नहीं है, लेकिन इसका लगातार और ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खूबसूरती के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। कुछ सावधानियों के साथ आप नेल पेंट का आनंद ले सकती हैं बिना नुकसान के।