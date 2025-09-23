वजन घटाने के लिए अजवाइन पानी या मेथी पानी , कौन सा है सबसे बेहतर?

नारी डेस्क: भारतीय रसोई में मौजूद मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। वजन घटाने की बात करें तो अजवाइन पानी और मेथी पानी सबसे ज्यादा पॉपुलर घरेलू उपाय हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन ज्यादा असरदार है? आइए जानते हैं दोनों के फायदे और अंतर।

अजवाइन पानी: पाचन और फैट बर्निंग का उपाय

अजवाइन (Carom Seeds) पाचन को दुरुस्त करने के लिए जानी जाती है। इसे रातभर भिगोकर या पानी में उबालकर पीने से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन मजबूत बनता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। यही प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट बर्निंग में मदद करती है। अगर आप तेजी से कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो अजवाइन पानी एक असरदार विकल्प हो सकता है।

गैस और एसिडिटी से राहत

अजवाइन पानी गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसे खाली पेट सुबह पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

मेथी पानी: फाइबर और भूख कंट्रोल

मेथी के दाने फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें रातभर भिगोकर सुबह पानी पीने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो जाती है।

ब्लड शुगर और क्रेविंग पर कंट्रोल

मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इससे मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है और शरीर में अतिरिक्त फैट स्टोर होने से बचाव होता है। साथ ही यह पाचन और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है।

किसे चुनें – अजवाइन या मेथी?

अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो अजवाइन पानी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है या मीठा खाने की आदत है, तो मेथी पानी बेहतर विकल्प है।

दोनों ही ड्रिंक्स वजन घटाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका असर अलग-अलग है। फैट बर्निंग के लिए अजवाइन पानी और भूख कंट्रोल के लिए मेथी पानी सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा माना जाता है।