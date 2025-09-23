23 SEPTUESDAY2025 7:09:49 PM
Nari

वजन घटाने के लिए अजवाइन पानी या मेथी पानी , कौन सा है सबसे बेहतर?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Sep, 2025 05:45 PM
वजन घटाने के लिए अजवाइन पानी या मेथी पानी , कौन सा है सबसे बेहतर?

नारी डेस्क:  भारतीय रसोई में मौजूद मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। वजन घटाने की बात करें तो अजवाइन पानी और मेथी पानी सबसे ज्यादा पॉपुलर घरेलू उपाय हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन ज्यादा असरदार है? आइए जानते हैं दोनों के फायदे और अंतर।

अजवाइन पानी: पाचन और फैट बर्निंग का उपाय

अजवाइन (Carom Seeds) पाचन को दुरुस्त करने के लिए जानी जाती है। इसे रातभर भिगोकर या पानी में उबालकर पीने से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन मजबूत बनता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। यही प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट बर्निंग में मदद करती है। अगर आप तेजी से कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो अजवाइन पानी एक असरदार विकल्प हो सकता है।

Health Tips: रोज पिएंगे अजवाइन और सौंफ का पानी तो कई समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

गैस और एसिडिटी से राहत

अजवाइन पानी गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसे खाली पेट सुबह पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

मेथी पानी: फाइबर और भूख कंट्रोल

मेथी के दाने फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें रातभर भिगोकर सुबह पानी पीने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो जाती है।

ब्लड शुगर और क्रेविंग पर कंट्रोल

मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। इससे मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है और शरीर में अतिरिक्त फैट स्टोर होने से बचाव होता है। साथ ही यह पाचन और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है।

PunjabKesari

किसे चुनें – अजवाइन या मेथी?

अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो अजवाइन पानी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है या मीठा खाने की आदत है, तो मेथी पानी बेहतर विकल्प है।

दोनों ही ड्रिंक्स वजन घटाने में मदद करते हैं, लेकिन उनका असर अलग-अलग है। फैट बर्निंग के लिए अजवाइन पानी और भूख कंट्रोल के लिए मेथी पानी सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा माना जाता है। 

Related News

Nari Special

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it