Bigg Boss 19 में लोगों को पागल बना रहे थे अभिषेक और अशनूर, इस वीडियो को पकड़ा गया उनका झूठ

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के प्रशंसक हालिया वीकेंड का वार एपिसोड देखकर दंग रह गए। अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का बिग बॉस 19 का सफर उस समय खत्म हो गया जब उन्हें सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो से डबल एविक्शन सरप्राइज के साथ बाहर कर दिया गया। एलिमिनेशन के बाद से ही ट्विटर पर 'अनबीटेबल अभिषेक बजाज' ट्रेंड कर रहा है, लोग प्रणित को 'दोगला' कह रहे हैं और बजाज के जाने को 'अनुचित' बता रहे हैं। इस बीच क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के अभिनेता का अशनूर वाला पुराना कॉन्सर्ट वीडियो फिर से ऑनलाइन वायरल हो गया है।
जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि अशनूर कौर, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज खतरे में थे क्योंकि उन्हें सबसे कम वोट मिले थे। 'अभिनूर' के प्रशंसक उस समय बेहद निराश हो गए जब पूर्व कप्तान प्रणित मोरे, जो हाल ही में डेंगू से उबरने के बाद शो में लौटे हैं, को नीचे के तीन घरवालों में से एक को एलिमिनेशन से बचाने की विशेष शक्ति दी गई। उन्होंने अशनूर को बचाने का फैसला किया। बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती थी।
बिग बॉस 19 में अभिषेक और अशनूर के बीच जो गहरा रिश्ता विकसित हुआ, उसके कारण घरवालों और शो के बाहर दर्शक मान बैठे थे कि दोनों के बीच कुछ है। हालांकि, दोनों ने लगातार इन अफवाहों का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि वे केवल करीबी दोस्त हैं। अभिषेक के बिग बॉस 19 से बाहर होने ही दोनों का एक खास थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है।
एक स्लाइड में अशनूर के साथ एक आदमी का हाथ देखा गया, लेकिन उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसी कार्यक्रम से अभिषेक की पिछली इंस्टाग्राम तस्वीरों में से एक को ढूंढ निकाला गया, जिसमें वह एक जैसी सफेद टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता है कि दोनों एक साथ कार्यक्रम में गए थे। तो इससे यह साफ हो गया है कि बजाज और नूर बिग बॉस से पहले एक-दूसरे को जानते थे और 77 दिनों तक बिग बॉस में मिलने का नाटक करते रहे। ऐसे में लोग उन्हें कायर और झूठा बोल रहे हैं।