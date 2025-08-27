01 SEPMONDAY2025 7:41:31 AM
आप भी नकली शहद तो नहीं खा रहे? जानिए कैसे करें सही की पहचान

 नारी डेस्क: शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि वजन घटाने, स्किन की देखभाल और कई बीमारियों से लड़ने में भी असरदार है। लेकिन आजकल मार्केट में मिलने वाला हर शहद असली नहीं होता। कई बार इसमें शुगर सिरप या केमिकल मिलाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लोग सोचते हैं कि वे अच्छा और शुद्ध शहद खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वह नकली या मिलावटी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम शुद्ध और नकली शहद की पहचान करना सीखें।

शुद्ध और नकली शहद की पहचान के आसान घरेलू तरीके

पानी टेस्ट करें

एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद डालें। अगर शहद गिलास के तले में बैठ जाए और धीरे-धीरे घुले, तो वह शुद्ध हो सकता है। अगर शहद तुरंत पानी में घुल जाए, तो वह नकली हो सकता है क्योंकि उसमें पानी या शुगर सिरप मिला होता है। माचिस की तीली या कॉटन बड पर थोड़ा शहद लगाएं और आग जलाने की कोशिश करें। शुद्ध शहद जल जाता है क्योंकि उसमें नमी कम होती है। नकली शहद नहीं जलेगा क्योंकि उसमें सिरप या पानी की मात्रा ज्यादा होती है।

बनावट और स्वाद से पहचानें

असली शहद गाढ़ा और चिकना होता है। समय के साथ इसकी बनावट में ज्यादा बदलाव नहीं आता। नकली शहद पतला हो सकता है और समय के साथ यह क्रिस्टल जैसा जम सकता है या परतों में बंट सकता है। स्वाद में असली शहद में फूलों की हल्की खुशबू और प्राकृतिक मिठास होती है, जबकि नकली शहद मीठा सिरप जैसा लगता है।

लेबल और ब्रांड पर ध्यान दें

शहद खरीदते समय उसकी पैकिंग पर FSSAI का मार्क और शुद्धता का सर्टिफिकेट जरूर देखें। जाने-माने और भरोसेमंद ब्रांड से ही शहद खरीदें। बहुत सस्ता या भारी डिस्काउंट वाला शहद नकली या मिलावटी हो सकता है, इससे बचें।

नकली शहद से हो सकते हैं ये नुकसान

ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, जो डायबिटीज वालों के लिए खतरनाक है। मोटापा, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। पाचन खराब हो सकता है और इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है।

शुद्ध शहद ही क्यों जरूरी है?

शहद तभी फायदेमंद होता है जब वह असली और शुद्ध हो। नकली शहद से शरीर को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान होता है। इसलिए शहद खरीदते समय हमेशा सावधानी बरतें और ऊपर बताए गए तरीकों से उसकी पहचान करें।

नोट: अगर आप रोज़ शहद का सेवन करते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि वह असली है या नकली। सेहत से समझौता न करें और हमेशा जांच परख कर ही शहद खरीदें।  

