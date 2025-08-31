9 शादियां हुईं फेल.., 10वीं पत्नी से की लव मैरिज, फिर तेल-चावल के शक में पत्थर से कुचला सिर!

नारी डेस्क: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है। एक ऐसा शख्स जिसकी नौ शादियां पहले ही टूट चुकी थीं, उसने अपनी दसवीं पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वह भी एक बहुत ही छोटी सी बात पर। इस घटना ने घरेलू हिंसा की गंभीरता को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

धुला राम की दसवीं शादी भी दुखद रही

धुला राम जशपुर के सुलेसा गांव का रहने वाला था। उसकी शादियां हमेशा असफल रहीं क्योंकि वह अपनी पत्नियों पर शक करता था और उनके साथ मारपीट करता था। पिछले दस सालों में उसने नौ बार शादी की, लेकिन कोई भी शादी छह महीने से ज्यादा नहीं चली। हर बार उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। आखिरकार, उसने दसवीं बार शादी की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत और भी खराब निकली।

चावल-तेल चोरी का शक बना जानलेवा

इस साल अप्रैल में धुला राम और उसकी दसवीं पत्नी बगीचा के पंदरापथ गांव की एक शादी में गए थे। वहां से लौटते वक्त धुला राम को शक हुआ कि उसकी पत्नी ने शादी में से चावल, खाना बनाने का तेल और एक साड़ी चोरी की है। इस मामूली बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर उसने पत्थर से पत्नी का सिर कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी।

10वीं पत्नी छोड़कर जाने की आशंका

धुला राम को यह भी शक था कि उसकी दसवीं पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। चावल, तेल और कपड़े उसके पास मिलने से यह शक और बढ़ गया। यही शक उसकी गुस्से की वजह बना और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली।

हत्या के बाद लाश जंगल में छुपाई

हत्या के बाद धुला राम ने अपनी गलती छुपाने के लिए पत्नी की लाश को जंगल में सूखी पत्तियों के बीच छिपा दिया। चार दिनों तक लाश वहीं सड़ी रही और बदबू फैलने लगी। जब आसपास के लोग बदबू से परेशान हुए तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की और धुला राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।