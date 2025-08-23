बड़ा हादसा: ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे, गंगा नहाने जा रहे 8 लोगों की मौत

नारी डेस्क: पटना से आज दुख भरी खबर सामने आई है। पटना जिले के दनियावां में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे लेकिन इससे पहले ही ट्रक काल बनकर आ गया।



जानकारी के अनुसार मलामा गांव के लोग एक ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान करने फतुहा जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ़्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सात महिला और एक पुरुष हैं।



हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इस घटना ने कई घरों को तबाह कर दिया, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।