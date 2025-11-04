07 NOVFRIDAY2025 8:23:00 PM
भारत की 57% महिलाओं में आयरन की कमी: इस नुस्खे से पीला चेहरा होगा गुलाबी और खून बढ़ेगा तेजी से

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 02:47 PM
नारी डेस्क: भारत में महिलाओं में आयरन की कमी एक बेहद गंभीर समस्या बन चुकी है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार, देश की लगभग 57% महिलाएं और लड़कियां आयरन की कमी (Iron Deficiency) से जूझ रही हैं। इससे न सिर्फ चेहरा पीला पड़ जाता है बल्कि थकान, कमजोरी और बाल झड़ने जैसी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं इस कमी से जुड़ी दिक्कतों, इसके असर और एक देसी उपाय के बारे में जो आपके खून को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकता है।

 आयरन क्यों है जरूरी

आयरन शरीर के लिए एक बेहद अहम मिनरल है। यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो हमारे खून का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन सही तरह से अंगों तक नहीं पहुंच पाती। इसका असर सीधे ऊर्जा, इम्यूनिटी और दिमागी कार्यक्षमता पर पड़ता है। यही वजह है कि जब शरीर में खून की कमी होती है तो थकान, चक्कर, सांस फूलना और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी दिक्कतें दिखने लगती हैं।

महिलाओं में क्यों होती है आयरन की कमी

महिलाओं में हर महीने होने वाले पीरियड्स, गर्भावस्था और कई बार डाइट में कमी की वजह से आयरन का स्तर घट जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन बताती हैं कि भारत में महिलाओं की थाली में आयरन से भरपूर भोजन की कमी है। कई बार महिलाएं डाइटिंग के चक्कर में हरी सब्जियां या प्रोटीन की मात्रा घटा देती हैं, जिससे खून की कमी और तेज हो जाती है।

 आयरन की कमी से होने वाले लक्षण

अगर शरीर में आयरन की मात्रा घट रही है, तो इसके कई संकेत मिलते हैं। चेहरा और होंठ पीले पड़ना, हाथ-पैर ठंडे रहना, सिरदर्द, सीने में दर्द, और थकावट महसूस होना इसके आम लक्षण हैं। मायोक्लीनिक के अनुसार, यह स्थिति धीरे-धीरे एनीमिया (Anemia) में बदल सकती है, जिससे शरीर बेहद कमजोर हो जाता है।

बाल झड़ना और पीरियड्स की समस्या

लीमा महाजन के अनुसार, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं या चेहरा पीला दिखने लगा है, तो यह सिर्फ स्किन या हेयर का नहीं बल्कि आयरन डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक कमी रहने पर महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, फर्टिलिटी कम होना और थायरॉइड की समस्या भी हो सकती है।

पालक से दोगुना आयरन देती है मेथी

अक्सर लोग मानते हैं कि आयरन के लिए पालक सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन लीमा महाजन का कहना है कि मेथी के पत्तों में पालक से दोगुना आयरन होता है। इसमें फोलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है, जो खून बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करता है। सर्दियों के मौसम में यह पत्तेदार सब्जी आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए इसे नियमित रूप से खाना चाहिए।

सर्दियों में खाएं “मेथी पुलाव”

खून बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने एक बेहद स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बताई है  मेथी पुलाव। इसे बनाने के लिए चावल में ताजे मेथी के पत्ते, हल्का सा टमाटर और नींबू का रस डालें। टमाटर और नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर को आयरन को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। यह पुलाव न सिर्फ आयरन बढ़ाता है बल्कि सर्दियों में पाचन और इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है।

क्यों अपनाएं यह देसी नुस्खा

आयरन की गोलियां या सप्लीमेंट्स कई बार पेट में जलन या गैस की समस्या बढ़ा देते हैं। ऐसे में मेथी पुलाव जैसे घरेलू उपाय शरीर को प्राकृतिक रूप से पोषण देते हैं। यह स्वादिष्ट भी है और साइड इफेक्ट्स से मुक्त भी। रोजाना के भोजन में इसे शामिल करने से कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस किया जा सकता है — चेहरा लालिमा लिए चमकने लगता है और कमजोरी दूर होती है।

 डिस्क्लेमर: यह लेख न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन द्वारा साझा किए गए सुझावों पर आधारित है। इसे किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के रूप में न लें। अगर आपको एनीमिया या गंभीर आयरन डेफिशिएंसी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई उपाय अपनाएं।

 

