अगर आप भी खा रहे हैं ये 5 तरह का सफेद जहर तो संभल जाओ

नारी डेस्क : आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमने अपनी सेहत की कीमत पर सुविधा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स, और बाहर के खाने ने हमारे रसोईघर की जगह ले ली है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है पोषक तत्वों की भारी कमी। खास बात यह है कि इन प्रोसेस्ड फूड्स में सफेद खाद्य पदार्थों जैसे चीनी, नमक, मैदा, चावल, आलू और अजीनोमोटो का अत्यधिक प्रयोग होता है, जो शरीर को धीरे-धीरे बीमारियों की ओर धकेलते हैं।

इन बीमारियों का बढ़ता खतरा

इनका निरंतर सेवन शरीर में टॉक्सिन्स जमा करता है, जिससे निम्नलिखित गंभीर बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

कैंसर

टाइप-2 डायबिटीज

मोटापा

हार्ट अटैक

हाई ब्लड प्रेशर

लिवर संबंधी समस्याएं

उम्र में 8-10 साल तक की कमी हो सकती है।

चीनी: आज के दौर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा "स्वाद" के नाम पर हमारे खानपान में छिपी हुई है, तो वह है सफेद चीनी। सफेद चीनी को एम्प्टी कैलोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। यह शरीर में जाकर तुरंत ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाती है, जो लोग कम शारीरिक मेहनत करते हैं। उनके शरीर में यह फैट के रूप में जमा होकर डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है। इसके अलावा, यह लिवर की समस्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डेंटल प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियों से भी जुड़ी है।

चावल: भारतीय घरों में सफेद चावल का खूब सेवन होता है। हालांकि, रिफाइनिंग प्रक्रिया में चावल से उसकी भूसी और रोगाणु हटा दिए जाते हैं, जिससे इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व कम हो जाते हैं। कई अध्ययनों में सफेद चावल का ज्यादा सेवन टाइप-2 डायबिटीज के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ पाया गया है। अगर आप चावल के शौकीन हैं, तो सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या रेड राइस बेहतर विकल्प हैं।

सफेद आलू: आलू कई लोगों की पसंदीदा सब्जी है, वह भी अगर सही तरीके से न खाया जाए तो नुकसानदेह हो सकता है। सफेद आलू स्टार्च और कार्ब्स से भरपूर होते हैं। समस्या तब आती है जब इन्हें डीप फ्राई करके या मक्खन और क्रीम के साथ मैश करके खाया जाता है। ये दोनों ही स्थितियां खतरा पैदा कर सकती हैं।

नमक: नमक शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि यह सोडियम और क्लोराइड की आपूर्ति करता है। लेकिन बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की मात्रा प्रभावित होती है और ब्लड वेसेल्स डैमेज हो सकती हैं। यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हड्डियों को कमजोर कर सकता है और पेट के अल्सर व कैंसर का कारण भी बन सकता है।

मैदा: सफेद आटे से बने सभी खाद्य पदार्थ जैसे व्हाइट ब्रेड, केक, बिस्कुट और पेस्ट्री मैदे में आते हैं। गेहूं के आटे को रिफाइन करने की प्रक्रिया में उसके फाइबर, अच्छे फैट, विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। यानी, गेहूं से मैदा बनने तक इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं। मैदे से भरपूर आहार ट्राइग्लिसराइड में वृद्धि और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी का कारण बन सकता है। यह गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाता है।

बचाव के आसान उपाय

प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाएं, साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां अपनाएं, चीनी और नमक की मात्रा सीमित करें, मैदे की जगह गेहूं, बाजरा, रागी जैसे विकल्प चुनें, चावल में ब्राउन या रेड राइस का प्रयोग करें और नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। आज जरूरत है जागरूक होने की। जो चीजें स्वाद में भले ही अच्छी लगती हों, वे शरीर के लिए धीरे-धीरे साइलेंट किलर बन रही हैं। यदि आप लंबी, स्वस्थ और ऊर्जावान जिंदगी चाहते हैं, तो अपने खाने में "सफेद ज़हर" की पहचान करें और उनसे दूरी बनाएं।