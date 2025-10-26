27 OCTMONDAY2025 12:14:33 AM
प्रेग्नेंसी में उल्टी से राहत पाने के 5 असरदार टिप्स, डॉक्टर ने बताए आसान उपाय

नारी डेस्क : गर्भावस्था के दौरान उल्टी और मतली की समस्या आम है, खासकर शुरुआती महीनों में। इस दौरान कई महिलाएं थकावट, चक्कर और वूमेंटिंग महसूस करती हैं। गाइनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताया कि यह समस्या एचसीजी (HCG) हार्मोन के कारण होती है, जो प्रेग्नेंसी को सपोर्ट करता है। अच्छी बात यह है कि यह उल्टियां गर्भावस्था के सामान्य संकेत हैं और कुछ आसान उपायों से इन्हें कम किया जा सकता है। प्रेग्नेंसी में उल्टी रोकने के 5 असरदार टिप्स।

सुबह खाली पेट न रहें

सुबह खाली पेट रहना प्रेग्नेंसी में उल्टी को बढ़ा सकता है। इसलिए जैसे ही आप उठें, तुरंत कुछ हल्का खा लें, जैसे बिस्किट, रस्क या ड्राई टोस्ट। इससे लार सूखने में मदद मिलेगी और मितली या उल्टी जैसा एहसास काफी हद तक कम हो जाएगा।

सुबह ब्रश करने में सावधानी रखें

डॉक्टर के अनुसार, सुबह उठते ही ब्रश या टंग क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे उल्टी या मतली की संभावना बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि पहले कुछ हल्का खा लें और फिर थोड़ी देर बाद ब्रश करें।

 हल्का और हेल्दी खाना खाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान तला-भुना, ऑयली और जंक फूड खाने से परहेज करें। इसकी जगह घर का बना हल्का और पौष्टिक भोजन लें, जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल और सलाद। ऐसा करने से पाचन बेहतर रहेगा और उल्टी की समस्या में भी राहत मिलेगी।

छोटे-छोटे हिस्सों में बार-बार खाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान एक बार में ज्यादा खाने से परहेज करें। दिनभर में 5 से 6 बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। इससे पेट लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा और उल्टी या मिचली जैसी परेशानी कम होगी।

खट्टी-मीठी चीजें लें

प्रेग्नेंसी में अगर उल्टी या मिचली ज्यादा महसूस हो रही है तो खट्टी-मीठी टॉफी, नींबू पानी या आम पन्ना जैसी चीजें बहुत राहत देती हैं। ये स्वाद बदलने के साथ-साथ वूमेंटिंग को कंट्रोल करने में मदद करती हैं।

डॉक्टर की सलाह

अगर उल्टी ज्यादा बढ़ जाए, पानी नहीं रुक रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लंबे समय तक अनदेखी करने पर डिहाइड्रेशन या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं।हर महिला का शरीर अलग होता है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

