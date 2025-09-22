ये 4 लोग तो ना ही खाएं अमरूद, फायदे की जगह मिलेगा सेहत को बड़ा नुकसान

नारी डेस्क : आज के समय में फलों का सेवन सभी के लिए जरूरी माना जाता है। फल सेहत के लिए लाभकारी होते हैं और रोजाना खाने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल भी है जो कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? अमरूद स्वाद में मीठा और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हत्या के समान खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर ये 4 प्रकार के लोग अमरूद से बचें।

अपच या एसिडिटी (Acidity) वाले लोग

अगर आपको पेट में गैस, अपच या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो अमरूद खाने से बचें।

अमरूद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है।

खाली पेट या अधिक मात्रा में खाने से पेट फूलने, गैस और जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

ऐसे लोग अमरूद को सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाएं।

इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के मरीज

IBS से पीड़ित लोगों को अक्सर दस्त, कब्ज या पेट दर्द जैसी समस्या होती है।

अमरूद में फाइबर और बीज मौजूद होते हैं, जो IBS वाले मरीजों में पेट की मरोड़ और जलन को बढ़ा सकते हैं।

अगर आपको IBS की शिकायत है, तो अमरूद का सेवन पूरी तरह से बंद करना या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए।

ठंडी या साइनस की पुरानी समस्या वाले लोग

जो लोग बार-बार सर्दी, जुकाम या साइनस की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए अमरूद ठंडा प्रभाव डाल सकता है।

ठंडे मौसम में अमरूद खाने से गले में खराश, बलगम या संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ऐसे लोग गुनगुने मौसम या डॉक्टर की सलाह के बिना अमरूद न खाएं।

कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग

हाल ही में सर्जरी या गंभीर बीमारी से उबर रहे लोग अमरूद खाने से बचें।

कच्चा अमरूद इनके लिए जोखिम भरा हो सकता है।

ऐसा करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

अमरूद खाने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें

अमरूद को हमेशा साफ धोकर और पका हुआ ही खाएं।

यदि आपको ऊपर बताई गई किसी समस्या से परेशानी है, तो अमरूद का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें।

स्वस्थ लोग अमरूद का सेवन रोजाना सीमित मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं।

अमरूद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह हानीकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत और शरीर की स्थिति के अनुसार ही इसका सेवन करें।



