किडनी को ‘सड़ने’ से बचा सकती हैं ये 10 सब्जियां, कर लें डाइट में शामिल

नारी डेस्क: किडनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी रोज की थाली में मिलने वाली कुछ आम सब्जियां किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती हैं। ये सब्जियां न सिर्फ नेफ्रॉन को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि पथरी बनने के खतरे को भी कम करती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि सही सब्जियों का चुनाव करके किडनी की बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

किडनी की बीमारियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं?

डॉक्टरों के अनुसार आजकल किडनी की समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग ज्यादा मीठा, ज्यादा कार्ब्स और अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं। इससे डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो सीधे किडनी पर असर डालता है। जब किडनी के नेफ्रॉन खराब होने लगते हैं, तो शरीर गंदगी बाहर नहीं निकाल पाता और यही गंदगी खून में जमा होने लगती है। इसके कारण पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम बिगड़ जाते हैं।

डॉक्टर ने बताया कौन-सी सब्जियां किडनी के लिए सबसे सुरक्षित हैं?

Experts कहते हैं कि किडनी मरीजों को ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिनमें पोटैशियम कम हो। ये सब्जियां आसानी से पचती हैं और शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। डॉक्टर के अनुसार यह सब्जियां रोज खाई जा सकती हैं।

किडनी मरीजों के लिए Low-Potassium वाली सुरक्षित सब्जियां

इन सब्जियों में पोटैशियम 200 mg से भी कम होता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें रोज की डाइट में आराम से शामिल किया जा सकता है। तोरई, लौकी, टिंडा, परवल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, करेला, भिंडी, मूली और लाल शिमला मिर्च ये सभी सब्जियां किडनी पर ज्यादा बोझ नहीं डालतीं और सुरक्षित मानी जाती हैं।

कौन-सी सब्जियां किडनी मरीजों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए?

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कुछ सब्जियों में पोटैशियम बहुत ज्यादा होता है। जैसे पालक, आलू, शकरकंद, चलाई, सहजन (ड्रमस्टिक), टमाटर और मोठ दाल। इनका ज्यादा सेवन हार्ट प्रॉब्लम और इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसीलिए किडनी मरीजों को इनसे दूरी रखना चाहिए।

हाई पोटैशियम सब्जियों का पोटैशियम कैसे घटाएं?

किडनी के मरीज चाहें तो हाई पोटैशियम सब्जियों का पोटैशियम “लीचिंग तकनीक” से कम कर सकते हैं। इसके लिए सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और 10 गुना गर्म पानी में 2 घंटे तक भिगोकर रखें। बाद में उसी पानी को फेंक दें और साफ पानी से धोकर पकाएं। इस तरीके से सब्जियों का लगभग 50–60% पोटैशियम कम हो जाता है।

उबालने से भी कम होता है पोटैशियम

डॉक्टरों का कहना है कि अगर सब्जियों को उबलते पानी में पकाकर पानी फेंक दिया जाए, तो भी उनमें मौजूद पोटैशियम 60% तक कम हो जाता है। यह तरीका भी किडनी मरीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है।

किडनी मरीज दिन में कितनी सब्जियां खाएं?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किडनी मरीजों को दिन में ज्यादा सब्जियां नहीं खानी चाहिए। एक दिन में सिर्फ 2 सर्विंग तक सब्जियां सुरक्षित रहती हैं। इसमें हो सकता है 1 कटोरी पकी सब्जी + 1 कटोरी सलाद या 2 कटोरी पकी सब्जी मरीज अपनी रिपोर्ट और डॉक्टर की सलाह के अनुसार मात्रा बदल सकते हैं।