क्या आपके नाखूनों पर भी दिख रहे हैं ये निशान? तो समझ लीजिए इस विटामिन की हो गई कमी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Sep, 2025 02:20 PM
नारी डेस्क: हम अक्सर अपने नाखूनों को सिर्फ हाथों की खूबसूरती का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाखून आपके शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना होते हैं? अगर नाखूनों पर धब्बे, रेखाएं या निशान बन रहे हैं तो यह किसी साधारण कारण से नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन की कमी या गंभीर बीमारी का इशारा भी हो सकता है। नाखूनों की सतह पर आने वाले छोटे-छोटे धब्बे, खांचे या रंग में बदलाव को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति को समझने का सबसे आसान तरीका है। आइए जानते हैं कि नाखूनों पर दिखने वाले कौन-कौन से लक्षण क्या संकेत देते हैं।

नाखूनों पर सफेद धब्बे

अगर आपके नाखूनों पर बार-बार छोटे-छोटे सफेद धब्बे दिख रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह अक्सर जिंक (Zinc) या कैल्शियम (Calcium) की कमी का संकेत होते हैं। लंबे समय तक इन धब्बों को नजरअंदाज करने पर बाल झड़ना, थकान और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर धब्बे बार-बार बन रहे हैं, तो यह आपके डाइट में पोषण की कमी का साफ संकेत है।

नाखून से पहचानें शरीर में कौन सा Vitamin है कम !

लंबी रेखाएं या खांचे

नाखूनों पर ऊपर से नीचे की ओर बनी सीधी रेखाएं या खांचे शरीर में आयरन डिफिशियंसी (Iron Deficiency) का संकेत हो सकते हैं। यह स्थिति एनीमिया (Anemia) की शुरुआत से जुड़ी हो सकती है। इस समस्या में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे लगातार कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। ऐसे में समय रहते आयरन से भरपूर आहार या डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन जरूरी है।

पीले नाखून

कई लोग अपने नाखूनों पर पीलेपन को केवल फंगल इंफेक्शन मानते हैं, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। लगातार पीले नाखून विटामिन E की कमी का संकेत देते हैं। यह फेफड़ों की समस्या (Respiratory Issues) से भी जुड़ा हो सकता है। स्मोकिंग करने वालों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। लंबे समय तक नाखून पीले बने रहने पर यह किसी क्रॉनिक बीमारी का भी लक्षण हो सकता है।

नीले या काले निशान

अगर आपके नाखून पर नीला या काला धब्बा लंबे समय तक बना रहता है, तो यह सबसे गंभीर संकेतों में से एक है। यह ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। कई बार यह दिल से जुड़ी बीमारियों (Heart Issues) का भी संकेत होता है। ऐसे में बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

नाखूनों की देखभाल के लिए जरूरी टिप्स

संतुलित आहार लें: अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दालें, फल और नट्स शामिल करें।

हाइड्रेटेड रहें: पर्याप्त पानी पीना नाखूनों की सेहत के लिए जरूरी है।

साफ-सफाई का ध्यान रखें: नाखूनों को हमेशा साफ और मॉइस्चराइज्ड रखें।

डॉक्टर से जांच कराएं: अगर नाखूनों पर धब्बे, रेखाएं या रंग का बदलाव लंबे समय तक बना रहे तो विशेषज्ञ से सलाह लें।

नाखून हमारे शरीर के लिए सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य का आईना भी हैं। नाखूनों पर बनने वाले धब्बे, रेखाएं और रंग में बदलाव विटामिन की कमी या गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इसलिए इन लक्षणों को हल्के में न लें और समय रहते सही इलाज कराएं। 

 

