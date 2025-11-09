मैंने उसका करियर खत्म कर दिया… , 3 साल पहले तोड़ी थी साथी रेसलर की गर्दन

नारी डेस्क: कभी रिंग में अपनी ताकत और स्टाइल के लिए मशहूर रहे WWE सुपरस्टार रिज हॉलैंड (Ridge Holland) आज पछतावे की आग में जल रहे हैं। 2022 में एक मुकाबले के दौरान उनके एक मूव से साथी रेसलर बिग ई (Big E) की गर्दन टूट गई थी और तभी से बिग ई रिंग से दूर हैं। अब 3 साल बाद, रिज हॉलैंड ने खुद स्वीकार किया है कि वह आज भी उस घटना को भूल नहीं पाए हैं और खुद को दोषी मानते हैं।

11 मार्च 2022 वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया

यह हादसा WWE के SmackDown शो में हुआ था। मुकाबला था रिज हॉलैंड और शेमस बनाम बिग ई और कोफी किंग्सटन। रिंग के बाहर जब रिज हॉलैंड ने “बेली-टू-बेली सुपलेक्स” मूव लगाया, तो बिग ई के गिरने का एंगल गलत हो गया। उनका सिर सीधे जमीन पर लगा और उसी पल उनकी गर्दन टूट गई। उसके बाद से बिग ई कभी रिंग में दोबारा नहीं दिखे। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह रेस्ट की सलाह दी, लेकिन अब उन्होंने खुद माना है कि उनकी इन-रिंग वापसी संभव नहीं है।

“अगर टाइम मशीन होती तो सब बदल देता...” रिज हॉलैंड का दर्द

हाल ही में TMZ Sports के ‘Inside the Ring’ शो में रिज हॉलैंड ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, “लोग मुझे अब सिर्फ एक ही बात के लिए याद रखते हैं कि मैंने बिग ई का करियर खत्म किया। चाहे मैं जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लूं, यह दाग हमेशा रहेगा। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, तो मैं वापस जाकर वो पल बदल देता।” इस हादसे के बाद WWE ने उन्हें NXT में भेज दिया था, जहां उन्होंने कुछ समय काम किया, लेकिन हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रिज हॉलैंड ने WWE को अलविदा कह दिया।

Ridge Holland on injuring Big E



“I think regardless of what I’m doing I’ll always be the guy that ended Big E’s career and that’s something I’ll just have to live with. If I had a time machine the first that I’d do is go back and change that.”



(TMZ Inside The Ring) pic.twitter.com/JOa5mRf6WL — Vick (@Vick_8122) November 7, 2025

बिग ई बोले — “अब रिंग में वापसी संभव नहीं”

बिग ई ने भी हाल ही में ‘What’s Your Story? With Stephanie McMahon’ पॉडकास्ट में अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा “मैंने जितना अच्छा कर सकता था, किया। मुझे अपने करियर पर गर्व है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि रिंग में वापसी संभव नहीं है। कभी-कभी लगता है कि किस्मत ने मुझसे मेरा जुनून छीन लिया।” वह अब WWE में पैनलिस्ट और शो होस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और नए रेसलर्स को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं।

फैंस के दिल में आज भी ‘द न्यू डे’ की यादें

‘द न्यू डे’ टीम जिसमें बिग ई, कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स शामिल थे WWE की सबसे मनोरंजक और एनर्जेटिक टीमों में से एक थी। बिग ई के चोटिल होने के बाद टीम की चमक फीकी पड़ गई, और फैंस आज भी उस ऊर्जा को मिस करते हैं जो बिग ई हर शो में लेकर आते थे।

एक घटना जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी

रिज हॉलैंड के लिए यह घटना कैरियर का सबसे बड़ा पछतावा बन गई, जबकि बिग ई के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा झटका। WWE की दुनिया में चोटें आम होती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ देते हैं।

आज रिज हॉलैंड और बिग ई दोनों अलग रास्तों पर हैं, लेकिन दोनों के दिल में वो एक ही दिन — 11 मार्च 2022 — हमेशा के लिए दर्ज हो गया है।



