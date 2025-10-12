15 OCTWEDNESDAY2025 2:26:40 PM
Winter में स्टाइल के साथ No Compromise, ट्राई करें ये बूट्स

  12 Oct, 2025
 नारी डेस्क: लड़कियां फैशन से खुद को टाइम टू टाइम अपडेट रखना पसंद करती हैं। मगर जब सर्दियां आती हैं तो उन्हें अपने स्टाइल के साथ थोड़ा बहुत कॉम्परमाइज करना ही पड़ जाता है, फिर चाहे कपड़ों की सलेक्शन करनी हो या फिर फुटवियर। सर्दियों में ज्यादातर लड़कियां बूट्स पहनना पसंद करती हैं। लड़कियों को ऐसे बूट्स चाहिए होते हैं, जो उन्हें ठंड से भी बचाकर रखे और दिखने में भी स्टाइलिश हो। बूट्स ना सिर्फ ठंड से बचाते हैं, बल्कि आपके हर लुक को क्लासी और मॉडर्न टच भी देते हैं। अगर आप ठंड में स्टाइल के साथ कोई कॉम्परमाइज नहीं करना चाहते तो इन स्टाइल के बूट्स को वॉर्डरोब में शामिल कर सकती है। 

एंकल लेंथ बूट्स

ये लुक न सिर्फ आरामदायक और स्टाइलिश भी है। अगर आपका पहनावा फुल कवरिंग है तो एंकल लेंथ बूट्स अच्छे लगते हैं। यह आप डेली वियर में भी यूज सकती है। एंगल लेंथ बूट्स आप चाहे तो हील्स और फ्लैट दोनों में ही ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप एंगल लेंथ बूट्स को नी-लेंथ ड्रेसेज या फिर जींस के साथ भी आसानी से पहन सकती है। एंगल लेंथ बूट्स की आपको मार्कीट में ढेरों वैराइटीज मिल जाएंगी। 

थाई हाई बूट्स

अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो वेस्टर्न ड्रेसेज या जींस के साथ थाई हाई बूट्स ट्राई कर सकती हैं। मार्कीट में आपको एंगल लेंथ बूट्स की ढेरों वैराइटी मिलेगी। इनमें आपको कलर से लेकर पैटर्न की काफी ऑप्शन आसानी से मिल सकती है। मगर आप अपनी पसंद से हील्स और फ्लैट वाले थाई हाई बूट्स ले सकती हैं। लड़कियां इस तरह के बूट्स को खास पंसद करती हैं। यह बूट्स एक तो आपको ठंड से बचाएंगे दूसरा आपको मॉडर्न टच देंगे। थाई हाई बूट्स की आइडियाज तो आपको बी-टाउन दीवाज से भी मिल जाएंगे। 

नी-लेंथ बूट्स

यह बूट्स ना तो ज्यादा लॉन्ग होते हैं और ना ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं। अगर आप ज्यादा लंबे बूट्स पहनने में आरामदायक महसूस नहीं करती तो यह बूट्स आपके लिए बेहतर है। इस तरह के बूट्स भी वेस्टर्न ड्रेसेज जैसे जींस, शॉर्ट ड्रेस या लॉन्ग कोट के साथ पेयर करें। इससे आपको ठंड भी कम लगेगी और आपका पार्टीज या फंक्शन में फैशन भी बकरार रहेगा। 

वाटरप्रूफ वॉर्म शूज

अगर आपको पैरों में ज्यादा ठंड लगती हैं तो आप वाटरप्रूफ वॉर्म शूज ट्राई कर सकती है। इन बूट्स में अंदर से फर्र लगी होती हैं लेकिन बाहर से वाटरप्रूफ होते हैं। ये शूज पैरों को गर्माहट देने में बेस्ट है। आप इन शूज को ट्रैवल के वक्त भी ट्राई कर सकते हैं, खासकर जब कभी बरसात में जाना हो तो। 

चेल्सी बूट्स

चेल्सी बूट्स काफी ट्रेंड में हैं। यह लड़के और लड़कियां, दोनों की पसंद हैं। चेल्सी बूट्स को आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। ये स्मार्ट लुक देने के साथ  ठंड से भी काफी प्रोटेक्ट करते हैं।
