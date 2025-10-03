अपनी न्यूड पिक्चर भेजोगी?' अक्षय कुमार की बेटी को आया मैसेज

नारी डेस्क : डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया बच्चों के मनोरंजन का जरिया बने हुए हैं, वहीं इनके खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक कार्यक्रम में ऐसा खुलासा किया, जिसने हर पैरेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक अनजान शख्स ने ऑनलाइन गेम खेलते समय न्यूड तस्वीरें भेजने के लिए मैसेज किया।

क्या हुआ था वाकया?

अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी बेटी कुछ महीने पहले एक ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी। उस गेम में अनजान लोगों के साथ चैट करने की सुविधा भी थी। शुरुआत में सामने वाला शख्स बेहद सभ्य और अच्छे शब्दों में बातें कर रहा था। “बहुत अच्छा खेला”, “ग्रेट जॉब”, “फैंटास्टिक” जैसे मैसेज भेज रहा था। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी। उस शख्स ने लोकेशन और जेंडर पूछा। जैसे ही नितारा ने जवाब दिया कि वह फीमेल है, तभी सामने वाले ने अचानक मैसेज किया – "क्या तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्चर भेजोगी?"

बेटी की समझदारी ने बचाई बड़ी परेशानी

अक्षय ने कहा कि जैसे ही उनकी बेटी ने यह मैसेज देखा, उसने तुरंत गेम बंद कर दिया और पूरी बात अपनी मां (ट्विंकल खन्ना) को बता दी। अक्षय ने इस बात पर खुशी जताई कि उनकी बेटी ने हिम्मत दिखाई और बिना झिझक अपने पैरेंट्स से सब शेयर किया। अक्षय कुमार ने कहा "यही वो तरीका है जिससे बच्चे फंसते हैं। शुरुआत में लोग उन्हें अच्छे और प्यारे मैसेज भेजकर भरोसा जीतते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। कई बार पैसों की मांग होती है और कुछ मामले तो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं।"

माता-पिता को क्या करना चाहिए?

अक्षय कुमार ने सभी पैरेंट्स से अपील की कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर ध्यान दें और उन्हें जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को सिखाएं कि किसी भी अजीब या गलत मैसेज का तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर पैरेंट्स को बताएं। बच्चों को यह समझाएं कि इंटरनेट पर हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है। सायबर क्राइम से बचने के लिए जरूरी है कि पैरेंट्स भी जागरूक रहें और बच्चों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दें।

अक्षय कुमार की इस घटना से यह साफ होता है कि सायबर क्राइम केवल बड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे भी इसके शिकार बन सकते हैं। ऐसे में हर पैरेंट की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को न सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट दें बल्कि उसके सुरक्षित इस्तेमाल के तरीके भी सिखाएं।

