सिर्फ सूंघने से ही सिरदर्द होगा गायब, पीने से मर जायेंगे पेट के कीड़े इतना असरदार है ये पत्ता

नारी डेस्क : नींबू सिर्फ खट्टा और स्वादिष्ट फल ही नहीं है, बल्कि इसके पत्ते भी कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आज हम आपको नींबू के पत्तों के तीन चमत्कारी उपयोग बताएंगे, जो सिरदर्द को दूर करने, पेट के कीड़ों को खत्म करने और नाक से खून बहने की समस्या में बेहद लाभकारी हैं।

पेट के कीड़े (कृमि रोग)

नींबू के पत्तों का अर्क पारंपरिक रूप से पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे शहद के साथ मिलाकर लेने से कीड़ों को खत्म करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, बच्चों और बुजुर्गों में इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

तरीका: 10 ग्राम नींबू के पत्तों का रस (अर्क) में 10 ग्राम शहद मिलाकर 10-15 दिनों तक पीने से पेट के कीड़े मरने में मदद मिल सकती है।

वैकल्पिक उपाय: नींबू के बीजों का चूर्ण लेने से भी कीड़ों को खत्म करने में सहायता मिलती है।

सिरदर्द और माइग्रेन

नींबू के पत्तों का इस्तेमाल सिरदर्द और माइग्रेन में राहत देने के लिए किया जाता है। अगर सिरदर्द लगातार या बहुत तेज़ है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सूंघना: नींबू के पत्तों का रस निकालकर नाक से सूंघें। लगातार कुछ दिनों तक करने से सिरदर्द कम हो सकता है।

घी का प्रयोग: गाय का ताजा घी सुबह-शाम 2-4 बूंद नाक में रुई से टपकाएं या सूंघें। इससे सिरदर्द और नाक से खून आने में आराम मिल सकता है।

सरसों का तेल: जिस तरफ सिर में दर्द हो, उस नथुने में 7-8 बूंद सरसों का तेल डालें या सूंघें। 4-5 दिन तक दिन में 2-3 बार करने से दर्द कम हो सकता है।

नाक से खून आना

ताजे नींबू का रस नाक में पिचकारी या सूंघने से हल्के खून बहने की समस्या में राहत मिल सकती है। लेकिन यदि खून लगातार बह रहा हो या अधिक मात्रा में हो, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है।

नींबू के पत्ते उपयोग करने से पहले ध्यान दें जरूरी बातें

नींबू के पत्ते पारंपरिक उपायों में बहुत लाभकारी हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें।

ये उपाय सभी लोगों के लिए समान असरदार नहीं होते।

बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों में उपयोग से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में घरेलू उपाय की बजाय मेडिकल सलाह लेना आवश्यक है।

