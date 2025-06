फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्नी ने सरेआम जड़ा थप्पड़, मुंह छिपाते दिखे इमैनुएल मैक्रों

नारी डेस्क: एक वायरल वीडियो क्लिप ने ऑनलाइन अटकलों को हवा दे दी है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और कथित तौर पर उनकी पत्नी ब्रिगिट के बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इमैनुएल मैक्रों की पत्नी उन्हें धकेलते नजर आई। घटना तब की है, जब दोनों विमान से उतरने की तैयारी कर रहे थे।

🇫🇷MACRON GETS FACEPALMED BY HIS WIFE



As he landed in Vietnam, cameras caught Brigitte Macron reaching out and shoving his face just before he stepped off the plane.



The French president looked momentarily stunned before smoothing it over with a wave.



His office first denied… pic.twitter.com/BmVZBX450q