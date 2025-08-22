कोकिलाबेन अंबानी किस बेटे से करती ज्यादा प्यार, उम्र के इस पड़ाव में किसके साथ रहती है

नारी डेस्क : इस समय पूरा अंबानी परिवार टेंशन में हैं दरअसल कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ गई है जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा है। मां कोकिलाबेन को लेकर सब चिंता में है।

अंबानी परिवार की सुपरवुमेन

91 साल की कोकिलाबेन अंबानी वो सुपरवुमेन हैं जिन्होंने पूरे परिवार को एक माला में पिरोए रखा है। अपने दिवगंत पति धीरूभाई का साथ उनसे तबसे जुड़ा था जब उनके पास ना पैसा था ना कारोबार ...कोकिलाबेन ने अपने बच्चों को परवरिश दी और आज अंबानी अपने संस्कारों के लिए अगर जाने जाते हैं तो उसका श्रेय कोकिलाबेन को ही जाता है। वह हमेशा अपने गुजराती रीति-रिवाज और परंपरा को साथ लेकर चली हैं।

सिर्फ दसवीं तर की पढ़ाई

कोकिलाबेन दसवीं पास थी और उस जमाने में 10वी पास होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। जब शादी हुई तो वह पति के साथ मुंबई आ गई। यहां आकर उन्होंने अग्रेंजी सीखी ताकि भारत और विदेशी लोगों से बातचीत करने में उन्हें कोई समस्या ना हो।

गुलाबी रंग पसंद

अकसर गुलाबी रंग की साड़ी में दिखने वाली कोकिलाबेन का ये फेवरेट कलर है इसलिए उनके बच्चों ने बर्थ-डे भी पिंक थीम में रखा था। कृष्ण भक्त कोकिलाबेन द्वारकाधीश मंदिर और श्रीनाथजी मंदिर के दर्शन करने जाती ही रहती हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कोकिलाबेन अंबानी 18 हजार करोड़ रु. की मालकिन हैं। अपने बच्चों और पोतियों को भर-भर के प्यार देती रही हैं और बच्चे भी उनसे बहुत लगाव रखते हैं। आज के समय में जहां लोग रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं उनके लिए कोकिलाबेन और अंबानी परिवार मिसाल है।

सबसे ज्यादा धन

संपत्ति की बात करें तो मुकेश अंबानी के पास 91.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर है जो करीब 10 लाख करोड़ रु. के आस-पास बनती हैं लेकिन बावजूद इसके उनके पास इंडिविजुअल शेयरहोल्डिंग नहीं है। यहां तक की नीता अंबानी और उनके बच्चों के नाम भी ज्यादा शेयर नहीं हैं तो फिर घर में ऐसा कौन सा शख्स हैं? जिसके पास शेयर की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तो बता दें कि वह नाम कोकिलाबेन अंबानी का है।

'बिजनेस टाइम्स' की एक रिपोर्ट की मानें तो कोकिलाबेन अंबानी के पास कंपनी में 0.24% हिस्सेदारी यानी के 1.57 करोड़ शेयर हैं और मुकेश और उनकी पत्नी नीता के पास 'RIL' में 0.12% शेयर हैं। वहीं तीनों बच्चे आकाश, ईशा व अनंत के पास भी 0.12% हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि मुकेश-नीता के शेयर के बराबर ही तीनों बच्चों के पास रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के बराबर के शेयर दिए गए हैं।

किस बेटे के साथ ज्यादा प्यार

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कोकिलाबेन उम्र के इस पड़ाव पर आकर किसके साथ रहती है मुकेश या फिर अनिल अंबानी। कोकिलाबेन अपने दोनों बेटों से प्यार करती हैं हालांकि वह अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ ‘एंटीलिया’ में रहती हैं और उन्हीं की फैमिली के साथ ही नजर आती हैं। एक इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था कि वह मम्मी का आशीर्वाद लिए कोई काम नहीं करते। मुकेश अपने परिवार से खास-लगाव रखते हैं।