जब महिला सांसद ने पार्लियामेंट में दिखाई अपनी ही न्यूड फोटो, यह देख लोगों को लगा शॉक्ड

नारी डेस्क: न्यूजीलैंड की सांसद लॉरा मैकक्लर ने संसदीय सत्र के दौरान अपनी एक नग्न तस्वीर दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। यह एक डीपफेक थी और जिसे एआई का उपयोग करके बनाया गया था। इस तस्वीर को दिखाने का उद्देश्य इस तकनीक के खतरों को उजागर करना था। पांच मिनट से भी कम समय में, सांसद ने दिखाया कि कैसे डीपफेक तस्वीरें ऑनलाइन बनाई जा सकती हैं और कैसे वे जनता को गुमराह कर सकते हैं।

🇳🇿 MP HOLDS UP AI-NUDE OF HERSELF IN PARLIAMENT TO FIGHT DEEPFAKES



New Zealand politician Laura McClure held up an AI-generated nude of herself in Parliament to push a law against fake explicit images.



She made it at home to show how easy it is to create deepfakes that can ruin… pic.twitter.com/G74KLOoh7o