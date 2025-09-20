21 SEPSUNDAY2025 10:41:24 AM
नवरात्रि व्रत के दिनों में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक

  • Updated: 20 Sep, 2025 04:57 PM
नवरात्रि व्रत के दिनों में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक

नारी डेस्क:   Navratri Fasting 2025: नवरात्रि का नौ दिनों का व्रत न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक शांति पाने का भी एक बेहतरीन अवसर है। लेकिन इन दिनों सही खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप गलत खानपान करते हैं तो कमजोरी, थकान और एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। आइए जानते हैं व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना जरूरी है।

फल और सब्जियां

व्रत में सबसे ज्यादा फायदेमंद फल और हल्की सब्जियां होती हैं। केला, सेब, पपीता, अंगूर जैसे फल शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। वहीं, शकरकंद, लौकी और कद्दू जैसी सब्जियां पचने में आसान होती हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती हैं।

शरीर के लिए 'अमृत' है  यह फल, एक बार खाएंगे तो गिनते रह जाएंगे फायदे

साबुत अनाज

कुट्टू का आटा और साबूदाना व्रत के दौरान ऊर्जा का बड़ा स्रोत माने जाते हैं। इनसे बनी खिचड़ी, पूरी या हलवा पेट को भरा हुआ रखते हैं और थकान को दूर करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा विकल्प है जो लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है।

प्रोटीन युक्त चीजें

मूंगफली, नारियल, दही और मूंग दाल जैसे विकल्प व्रत के दौरान प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं। ये बालों और त्वचा को हेल्दी रखते हैं और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।

 नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, तिल और सूरजमुखी के बीज व्रत में बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। ये हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक शरीर को एनर्जी देते हैं।

व्रत में किन चीजों से बचें

पैक्ड स्नैक्स और जंक फूड: नवरात्रि में पैक्ड नमकीन, आलू चिप्स और तली हुई चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये पचने में भारी होते हैं और शरीर में एसिडिटी व थकान पैदा करते हैं।

चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स: ज्यादा चाय, कॉफी और कोला ड्रिंक लेने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इनसे डिहाइड्रेशन और थकान की समस्या बढ़ती है, इसलिए इन्हें कम से कम पिएं।

मांसाहारी भोजन: व्रत के नियमों के अनुसार मांस, मछली और अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये न केवल धार्मिक मान्यता के खिलाफ हैं, बल्कि पचने में भी भारी होते हैं।

ज्यादा मसाले और तली हुई चीजें: तेल-मसालेदार और डीप फ्राइड खाने से पेट में भारीपन, गैस और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इनसे दूरी रखना ही बेहतर है।

हेल्दी स्नैक्स और ड्रिंक्स

अगर आपको व्रत में बार-बार भूख लगती है तो हेल्दी स्नैक्स चुनें। साबूदाना खिचड़ी, उपमा या फ्रूट सलाद खा सकते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पी सकते हैं। बीच-बीच में किशमिश, बादाम और अखरोट खाने से एनर्जी बनी रहती है।

हाइड्रेटेड रहना है जरूरी

व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। दिनभर कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। साथ ही नारियल पानी और फलों का जूस भी पी सकते हैं। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और चक्कर या कमजोरी की समस्या नहीं होती।

नवरात्रि व्रत केवल धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप सही खानपान अपनाते हैं तो 9 दिनों तक पूरी तरह हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और हल्के स्नैक्स को डाइट में शामिल करें और तैलीय, मसालेदार व जंक फूड से दूरी बनाएं।  

Got it