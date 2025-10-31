31 OCTFRIDAY2025 5:11:05 PM
Nari

किडनी Transplant के बाद पुरानी किडनी का क्या होता है? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

  • Edited By Monika,
  • Updated: 31 Oct, 2025 03:28 PM
किडनी Transplant के बाद पुरानी किडनी का क्या होता है? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

नारी डेस्क : किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहद जटिल लेकिन जीवन रक्षक सर्जरी होती है। जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और डायलिसिस से राहत नहीं मिलती, तब डॉक्टर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है।“नई किडनी लगने के बाद पुरानी खराब किडनी का क्या होता है?” आइए जानते हैं की पुरानी खराब किडनी का क्या होता है।

क्या होता है पुरानी किडनी का?

Nyulangone Health की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतर मामलों में डॉक्टर पुरानी किडनियों को शरीर के अंदर ही छोड़ देते हैं। भले ही वे काम न कर रही हों, लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं। मेडिकल भाषा में इन्हें Non-Functional Kidneys कहा जाता है। समय के साथ ये किडनियां सिकुड़ जाती हैं और शरीर में बिना किसी दिक्कत के बनी रहती हैं। नई किडनी को उसी जगह नहीं लगाया जाता जहां पुरानी होती है। बल्कि डॉक्टर उसे पेट के निचले हिस्से (Lower Abdomen) में लगाते हैं, ताकि ब्लड सप्लाई और ब्लैडर से कनेक्शन आसानी से हो सके। इसका मतलब है कि कई ट्रांसप्लांट मरीजों के शरीर में तीन किडनियां होती हैं — दो पुरानी और एक नई!

PunjabKesari

कब हटाई जाती है पुरानी किडनी?

हर मामले में पुरानी किडनी को शरीर में छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। कुछ स्थितियों में डॉक्टर इसे निकालना ज़रूरी समझते हैं। जैसे कि अगर किडनी में बार-बार इंफेक्शन हो रहा हो, या वह इतनी बड़ी हो गई हो कि पेट में दर्द और सूजन पैदा करने लगे। इसके अलावा, अगर किडनी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पाई जाए या वह नई किडनी के काम में रुकावट डाल रही हो, तो सर्जरी के दौरान या उससे पहले पुरानी किडनी को हटा दिया जाता है ताकि आगे किसी जटिलता का खतरा न रहे।

PunjabKesari

नई किडनी ही करती है सारा काम

भले ही पुरानी किडनियां शरीर में बनी रहती हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहता। नई किडनी ही शरीर के सारे काम संभाल लेती है। खून को फिल्टर करना, यूरिन बनाना और टॉक्सिन्स बाहर निकालना। इस तरह, पुरानी किडनी सिर्फ शरीर के भीतर “शांत दर्शक” की तरह रह जाती है, जबकि नई किडनी असली हीरो की तरह काम करती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it