ज़ुबीन गर्ग का मौत से चंद सेकेंड पहले का वीडियो वायरल, पानी में छलांग लगाते आए नजर

नारी डेस्क: गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से असम ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके गुवाहाटी स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक और शुभचिंतक श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। 51 वर्षीय गायक का शुक्रवार, 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई जटिलताओं के बाद निधन हो गया। अब उनका मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है।

Last visuals of Zubeen Garg, music and noise all around, yet the man himself looked frail and unwell.

#ZubeenGarg #ZubeenGargDeath #zubeengargaccident #Assam #guwahati pic.twitter.com/HR4CHcbKcJ

— Dibyendu K Das (@dibyendu_das) September 20, 2025

शुक्रवार को, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव ने अपने बयान में पुष्टि की कि 51 वर्षीय कलाकार को स्कूबा डाइविंग सत्र के दौरान सांस लेने में गंभीर समस्या हुई। बयान में कहा गया- "सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाने से पहले उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया। उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, दोपहर करीब 2:30 बजे भारतीय समयानुसार आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।" उनके मौत के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसे देख फैंस भावुक हो गए।



इस वीडियो में जुबिन गर्ग समुद्र में जंप करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया है कि जुबिन पहले लाइफ जैकेट के साथ कूदे थे, फिर वह 1.26 सेकेंड में यॉट पर आ गए और वापस लाइफ जैकेट के बिना कूद गए। लेकिन इस बार वह जिंदा नहीं लौट सके। वीडियो में सिंगर काफी खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें क्या ही मालूम होगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर बन जाएगा।



तीन दिवसीय फ़ेस्टिवल शुक्रवार को शुरू होने वाला था, लेकिन "बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते हुए" गायक की मौत के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसी बीच मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत ने दावा किया है कि ज़ुबीन सिंगापुर में सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ़ेस्टिवल में शामिल होने नहीं, बल्कि आराम करने आए थे। महंत ने दावा किया- "वह अकेले फ़ेस्टिवल के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने सिंगापुर में असम एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अपनी योजनाएँ भी बनाई थीं।"