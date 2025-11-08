दादा बनने पर खुशी से झूमे कैटरीना कैफ के ससुर, जूनियर कौशल के लिए मांगा आशीर्वाद

नारी डेस्क: एक नए सदस्य के आगमन से कौशल परिवार में खुशी की लहर दौड़ा पड़ी है। जैसे ही विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने पहले बच्चे, एक बेबी बॉय के जन्म की घोषणा की उनके परिवार के सदस्य, दोस्त और प्रशंसक जश्न मना रहे हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। विक्की कौशल के पिता, अनुभवी एक्शन निर्देशक शाम कौशल ने भी अपनी खुशी व्यक्त की और अपने परिवार के नन्हे सदस्य के लिए आशीर्वाद मांगा।



शाम कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक आभार नोट साझा किया, जिसमें लिखा था- "कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतना मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद के सामने कम पड़ रहा है। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे। हम सब बहुत खुश हैं और बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं रहे हैं। दादा बनकर बहुत खुश हूं। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। रब राखा (मैं अपने परिवार के प्रति इतना दयालु होने के लिए भगवान को कितना भी धन्यवाद दूं, यह उनके आशीर्वाद के सामने कम है। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की दया मेरे बच्चों और सबसे छोटे कौशल पर बनी रहे। हम सभी बहुत खुश हैं और बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। दादा बनकर बहुत खुश हैं। भगवान सभी को आशीर्वाद दें)।"



शुक्रवार को, विक्की और कैटरीना ने अपने नन्हे मेहमान के आगमन की घोषणा की। उन्होंने प्यारे से नोट में लिखा- "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। 7 नवंबर, 2025। कैटरीना और विक्की," । सितंबर की शुरुआत में, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने एक प्यारी सी तस्वीर के साथ अपनी गर्भावस्था की पुष्टि की थी, जो एक मैटरनिटी फोटोशूट जैसी लग रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त घोषणा में लिखा- "खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं।" विक्की और कैटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंध गए।

