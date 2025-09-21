वजन घटाने के लिए क्या बेहतर है, बेसन का चीला या गेहूं की रोटी?

नारी डेस्क : हममें से ज्यादातर लोग रोजाना गेहूं की रोटी खाते हैं और मानते हैं कि यह हेल्दी है और वजन नहीं बढ़ाती। वहीं, कई लोग डाइट में बदलाव करके बेसन का चीला खाना पसंद करने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि वजन घटाने के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। रोटी या बेसन का चीला?

गेहूं की रोटी के फायदे

कैलोरी: एक गेहूं की रोटी (साइज़ पर निर्भर) लगभग 70-100 कैलोरी देती है।

पोषक तत्व: इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन सुधारता है और ओवरईटिंग से बचाता है।

तृप्ति: रोटी हल्की होती है, इसलिए इसे सब्जी या दाल के साथ खाना जरूरी है ताकि आप लंबे समय तक फुल महसूस करें।

एनर्जी का अच्छा स्रोत: दिनभर की एक्टिविटी के लिए जरूरी कार्ब्स रोटी से अच्छे से मिल जाते हैं।

बेसन चिल्ला के फायदे

कैलोरी: एक बेसन चिल्ला करीब 120 कैलोरी देता है।

प्रोटीन से भरपूर: बेसन चने से बनता है, इसलिए यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव रखता है।

हेल्दी फैट्स भी मौजूद: अगर इसे अच्छे तेल में पकाया जाए तो यह आपको हेल्दी फैट्स भी देता है।

स्नैकिंग कम करता है: चीला खाने के बाद बार-बार खाने की इच्छा कम हो जाती है, जो वजन घटाने में मददगार है।

दोनों का संतुलन क्यों जरूरी है?

सिर्फ रोटी खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है, जबकि सिर्फ बेसन चिल्ला खाने से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और एनर्जी लेवल गिर सकता है। इसलिए सही तरीका है कि दोनों को डाइट में शामिल किया जाए। आप सुबह या रात के खाने में बेसन का चिल्ला लें और दोपहर के भोजन में गेहूं की रोटी खाएं। इससे आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा और डाइट भी हेल्दी और दिलचस्प बनी रहेगी।

किसे चुनें वजन घटाने के लिए?

अगर आप हाई-प्रोटीन और ज्यादा देर तक भूख न लगने वाला ऑप्शन चाहते हैं तो बेसन चिल्ला बेहतर रहेगा।

अगर आप बैलेंस्ड कार्ब्स और फाइबर चाहते हैं तो गेहूं की रोटी सही विकल्प है।

दोनों के अपने फायदे हैं, इसलिए एक को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है।

वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोटी और बेसन चिल्ला दोनों को संतुलित मात्रा में खाएं। इससे आपको प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी का सही मिश्रण मिलेगा और डाइट भी हेल्दी व इंटरेस्टिंग रहेगी।